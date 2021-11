Taylor Swift: Selena Gómez, Joe Jonas y más famosos que la apoyaron en Saturday night live

La cantante Taylor Swift presentó la versión de 10 minutos de su canción “All too well” en Saturday night live, programa humorístico de la cadena NBC.

Varios amigos famosos de Taylor Swift asistieron a su presentación de "All too well". Foto: composición/Gotham