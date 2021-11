Christian Domínguez tras entrar a El artista del año: “Pamela está feliz, me dijo: ‘Anda y diviértete’”

El artista del año estrenó una nueva temporada el sábado 13 de noviembre a las 9.00 p. m. por la señal de América TV. En esta primera edición, se revelaron los nombres de los participantes, entre ellos Christian Domínguez. Para esta ocasión, el cantante de cumbia interpretó el tema “Almohada”, de José José; sin embargo, su presentación no convenció al jurado, por lo que fue enviado a sentencia junto con Elías Montalvo.

Al final del programa, el líder de la Gran Orquesta Internacional dijo no sentirse preocupado por las críticas. Además, aprovechó para resaltar que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja y madre de su última hija, la también cantante Pamela Franco.

“Pamela está feliz, tranquila, me dice: ‘Amor, tú sabes lo que tienes que hacer, anda diviértete’. Yo vengo a divertirme, realmente, no vengo a presionarme (...) He cantado como si viniera a un karaoke con mis amigos, no le meto presión, a no ser que sea algo que no conozca”, mencionó Christian Domínguez.

Christian Domínguez no logró impresionar con su primera canción. Foto: captura América TV

Junto a Domínguez, habrán otros seis participantes en El artista del año. Se trata de Claudia Serpa, Elías Montalvo, Estrella Torres, Ruby Palomino, Yahaira Plasencia y César Vega.

Christian Domínguez: así fue su primera presentación en El artista del año

Para su primera presentación, Christian Domínguez cantó “Almohada”, de José José, en El artista del año; sin embargo, tuvo varias desafinaciones, lo cual no pasó desapercibido por el jurado.

Tilsa Lozano critica a Christian Domínguez en El artista del año

A su turno de realizar la devolución, Tilsa Lozano criticó duramente a Christian Domínguez en El artista del año al acotar que el cantante no dio la talla en el escenario.

“Quiero felicitarte por el intento de salir de tu zona de confort, pero en mi opinión creo que ha sido un error, porque no hay una segunda oportunidad para una primera impresión (...) Particularmente, creo que faltó bastante”, aseveró.