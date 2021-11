Magaly Medina responde a criticas de bailarines: “Por supuesto que respeto la danza”

Magaly Medina se pronunció en su programa, el último viernes 12 de noviembre, luego de hacerse viral en TikTok un breve comentario que hizo sobre el triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del show. La conductora dejó en claro que respeta las artes y que su mensaje fue dirigido únicamente a la empresaria, y no a los bailarines del Perú, quienes arremetieron contra la presentadora de espectáculos.

“ Por supuesto que respeto la danza, ¿qué creen que soy, una burra? No, me encantan las artes, me encantan muchísimo. Antes de hacer televisión me habría dedicado primero a eso, pero lo que si no tolero es que engañen a la gente y todos se victimicen”, detalló.

La conductora afirmó que ella no responde a lo que se hace viral en las plataformas sociales, pero indicó que en esta ocasión decidió aclarar el tema porque han sacado de contexto sus comentarios. “ Hay un tiktok que se está haciendo viral y que ha sido descontextualizado de mi programa . Yo no suelo responder las cosas que aparecen en las redes sociales (…) sin embargo, hay alguien que, en su mala fe, ha agarrado un pedazo de mi crítica a la ‘Chabelita’”, enfatizó.

Magaly Medina aclaró que sus comentarios fueron para Isabel Acevedo

La presentadora de televisión acotó que hace unos días ella se tomó unos minutos para cuestionar las presentaciones de la bailarina. “La critiqué, no fue por ser bailarina, la critiqué porque ella dice que ganó con nombre propio. Así que, cuando hablen, por favor, con conocimiento de causa. Específicamente estaba hablando de la ‘Chabelita’, no de todos los bailarines. Yo asumo mis comentarios, los asumo con hidalguía y con valentía”, expresó.

Productora de EEG arremete contra Magaly Medina por criticar a bailarines

Silva Vega, productora de Esto es guerra, envió mensaje a Magaly Medina luego de presuntamente haber la carrera de los bailarines. “Me encantaría saber qué opinan los bailarines después de semejante atrocidad que acabo de escuchar; o sea, los que se dedican a la danza, los que se dedican al ballet, los que se dedican al urbano, bailarines en general, bailarines que se esfuerzan 24/7, que no descansan y no paran, quiero saber sus opiniones ante semejante atrocidad. No puedo creerlo, de verdad, en el 2021, que alguien piense así sobre nosotros los bailarines”, señaló.