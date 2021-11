Erick Elera sobre posible regreso de Al fondo hay sitio: “Quizás cuando ya no tengan plata, me llamen”

En medio de los rumores sobre el posible regreso de Al fondo hay sitio, el actor Erick Elera, quien interpretó a Joel Gonzales en la serie, se pronunció al respecto. El artista se presentó en el programa Estás en todas, donde contó cómo se enteró de la noticia que ha generado sorpresa entre los seguidores de la producción que fue dirigida por Efraín Aguilar.

“Siempre soy el último en enterarse. Me enteré por los medios, por las redes sociales, hice las consultas pero no me dicen ni sí ni no”, expresó el actor. “No sé si es porque ya dan por hecho mi participación, o sea que ya estoy dentro de (la serie)”, agregó.

En seguida, el conductor Choca Mandros le hizo una broma: “Tal vez ya están todos, pero ya no está el niño pez”. “ O quizás, como siempre, negocian con todos y cuando ya no tengan plata, me llamen ”, sostuvo Erick Elera.

Magdyel Ugaz descarta volver a actuar en Al fondo hay sitio

En una entrevista para América hoy, la actriz Magdyel Ugaz descartó volver a actuar en Al fondo hay sitio. Aseguró que no se imagina interpretando a su personaje Teresa Collazos en la nueva temporada que posiblemente llegue a la pantalla chica.

“Yo me enteré en la conferencia de prensa. No he tenido una invitación. (...) No me imagino poniéndome la cola de la Tere y bailando. Ya ha pasado el tiempo”, dijo la artista.

Adolfo Chuiman habla de Al fondo hay sitio

El actor Adolfo Chuiman, quien interpretó al mayordomo Peter Mckey, no descartó su participación en el posible regreso de Al fondo hay sitio.

“No podría decir ni sí ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, expresó.