Bruno Pinasco y su singular encuentro con Peter Dinklage de Game of thrones: “Me mandó al cacho”

Bruno Pinasco es uno de los conductores peruanos con más proyección internacional y ha participado en decenas de eventos de la industria cinematográfica, por lo que ha conocido a muchas estrellas de Hollywood. Una de ellas fue Peter Dinklage, quien interpretó a Tyrion Lannister en Game of thrones; sin embargo, aseguró que no tuvo una muy buena experiencia con él.

El presentador de televisión realizó una divertida entrevista a Giovanni Ciccia y Carlos Carlín para Cinescape, donde revelaron los sucesos más bochornosos de sus vidas. Fue en este momento en que el influencer reveló qué fue lo que pasó cuando se encontró con el famoso actor.

¿Cómo fue el encuentro entre Bruno Pinasco y Peter Dinklage?

Según narró Bruno Pinasco, fue invitado a conducir la alfombra roja de los Emmy para Latinoamérica y luego presenció la entrega de premios. En ese momento divisó a Peter Dinklage sentado en una de las butacas.

“Lo veo ahí sentado solito, con su ternito gris. Me acerco y le digo: ‘Hola, para tomarnos una foto’. Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’. Me botó horrible , con razón estaba el tipo solo”, dijo entre risas.

La figura de América Televisión aseguró que lo que más le sorprendió fue la actitud del popular ‘Tyrion Lannister’: “Me trató horrible, le dije: ‘Perdón’ y me fui. Lo vi tan solito, pero me mandó al cacho, fue a los gritos ”. Además indicó que luego de este momento, no se animó a pedirle a otro actor tomarse una foto con él. “Me anuló”, dijo.

Bruno Pinasco expresa su rechazo a las corridas de toros

Bruno Pinasco compartió en redes sociales la noticia de una medida tomada por el Ministerio de Cultura de España, con el que eliminaron a las corridas de toros del bono cultural joven. El conductor de Cinescape celebró esta medida y reflexionó sobre la situación actual de dicha actividad en el Perú.

“La tortura y la masacre jamás serán arte ni cultura , ojalá que las autoridades no les den ese beneficio y los metan en la misma línea que personas que, haciendo arte, nutren el alma y el espíritu del ser humano, porque los toreros lo único que hacen es fomentar el odio, la violencia y la masacre hacia los animales, los toreros no son artistas”, aseveró.