Lady Guillén se diferencia de Laura Bozzo en su nuevo talk show: “No lucraremos con el dolor de la gente”

¡Vuelve a las pantallas! Lady Guillén sorprendió con la noticia de su nuevo talk show, Dilo fuerte, el cual se transmitirá de lunes a viernes por Panamericana. La conductora de TV, quien participó recientemente en Reinas del show, contó que la esencia de este espacio será la ayuda a la gente.

“Dilo fuerte es un talk show moderno, obviamente sin dejar de lado la esencia que es la de ayudar a la gente en la resolución de sus conflictos”, señaló para un diario local.

Sin embargo, la también abogada fue tajante al marcar distancia de Laura Bozzo, tras ser consultada sobre el tipo de programa que ella ofrece, pues aseguró que no tendrá ningún tipo de similitud.

“ No hay comparación con lo que hacía la señora Laura Bozzo, jamás, es una época marcada por mucho disgusto de los peruanos y no se puede repetir, no podemos lucrar con el dolor de la gente ni aprovecharnos de las personas. No hay ningún caso que sea actuado, aquí no habrán actores. Nosotros somos productivos, no negativos. Además, tendrá su toque de entretenimiento”, sostuvo en una conversación con Trome.

Lady Guillén promete buscar solución para los problemas de la gente

En los talk show es usual presenciar las peleas de los panelistas; sin embargo, Lady Guillén aseguró que en este nuevo programa se tendrá como prioridad solucionar los conflictos que se presenten.

“Conflictos siempre habrán, pero con respeto y tratando de darle solución a esa controversia. En el programa vamos a tener las puertas abiertas para todos, no nos vamos a centrar en un solo tema, por ejemplo el ADN, pensión de alimentos o la tenencia, no. Nosotros vamos a tocar todo, creo que se necesita que le demos la oportunidad de alzar la voz a todos y con sus distintos problemas. Todos tienen el derecho de tocar la puerta y nosotros tenemos el deber de abrírsela para que ellos puedan hablar y tratar de ayudarlos. Somos una ventana para que la gente solucione sus problemas y pueda tener una nueva vida”, aseguró.

Lady Guillén habla de su paso por Reinas del show

Tras su participación en Reinas del show, Lady Guillén comentó sobre esta experiencia y lo que siente al volver a la televisión.

“Después de mi paso por ‘Reinas del show’ me quité el peso de una mochila porque después de 12 años bailaba. Entonces, estoy en otra etapa en la estoy disfrutando y gozando porque estos miedos, como era el baile, los saqué de mi vida. Cuando terminó mi temporada en ‘Tengo algo que decirte’ obviamente había sentimientos encontrados porque era mi casa (Latina) y hay un agradecimiento y un lado emocional que se puede haber afectado, pero pasaron los meses y empecé a hacer otro tipo de cosas y dije que siempre hay un ¿por qué? y un ¿para qué? y era para algo mejor en mi vida que es Dilo fuerte”, expresó.