Miguel Hidalgo llena de elogios a Tilsa Lozano: “Mis hijos tienen una muy buena madre”

Tilsa Lozano se encuentra emocionada porque dentro de poco contraerá matrimonio con Jackson Mora. Años atrás, la jurado de El gran show tuvo una larga relación con Miguel Hidalgo, quien se convirtió en padre de sus dos hijos. A pesar de haber puesto fin a su romance, ambos han demostrado en más de una ocasión que llevan una excelente relación por los menores y que, incluso, tienen una gran amistad.

Ahora, el empresario volvió a destacar la labor que realiza la empresaria como madre, al asegurar, a través de Instagram, que ella siempre está pendiente de lo que necesitan los pequeños, al igual que él.

“Aproveché y me vine un ratito hasta Punta Hermosa para ver a mis dos hijos. Ellos están muy bien, tienen una muy buena madre (Tilsa Lozano) y, a pesar de estar distantes, tenemos una excelente relación entre padres e hijos. Podremos estar en desacuerdo en muchas opiniones, pero los hijos son de carácter supremo y la verdad que son lo mejor que me ha pasado en la vida”, escribió junto a una foto donde aparece con sus herederos.

Miguel Hidalgo e hijos

“No se olviden de ver siempre a sus hijos y darles todo lo que puedan, pero sobre todo darles amor, cariño, confianza, lealtad, eso es lo que esperan de nosotros, sus padres. Un abrazo a todos”, añadió Miguel Hidalgo en Instagram.

Tilsa Lozano se compromete con Jackson Mora

A inicios de octubre, Tilsa Lozano anunció que se comprometió con Jackson Mora en el día de su aniversario. Por medio de sus historias en Instagram, la exconductora de televisión mostró el anillo que le obsequió su pareja.

“¿Descubren algo? Estoy sudando. Qué te dije, les presento a mi futuro esposo”, manifestó Lozano notablemente entusiasmada.

¿Tilsa Lozano planea tener más hijos?

Ante las interrogantes sobre sus planes a futuro, Tilsa Lozano aclaró que no desea tener más hijos por el momento, ya que se encuentra enfocada en sus planes de boda con Jackson Mora.

“Así estamos bien, vamos paso a paso. Primero me presionan que no me caso; ahora que me caso me presionan por el hijo. ¡Déjenme en paz! Déjenme disfrutar mi momento, por favor”, dijo.