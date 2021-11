Louis Tomlinson llegará al Perú en junio como parte de su World tour 2022

El cantante Louis Tomlinson vendrá al Perú como solista por primera vez para ofrecer un concierto como parte de su World tour 2022 . Así lo confirmó la productora de entretenimiento Move Concerts Perú este martes 10 de noviembre. El show del exintegrante de One Direction se llevará a cabo el próximo 1 de junio del 2022 en el Arena Perú (al lado del Jockey Plaza).

En esta oportunidad, el artista británico de 29 años presentará su disco en solitario titulado Walls. Este álbum incluye temas como “Kill my mind”, “Two of us”, “Don’t let it break your heart” y “We made it”.

Las entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú serán puestas a la venta en Teleticket a partir del próximo lunes 15 de noviembre y aquí te contamos cómo adquirirlas.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú?

Para poder comprar entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú solo deberás acercarte a los módulos de Teleticket o ingresar a la página web de la compañía (https://teleticket.com.pe/) desde el 15 de noviembre. La preventa es exclusiva con tarjetas Interbank los días 13 y 14 de noviembre. Además, habrá un 25% de descuento con dicho medio de pago.

El precio de las entradas en el sector Campo A será de S/ 350, en Campo B: S/ 190 y en Tribuna: S/ 130 (Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket).

Ray Contreras furioso con fans de Luis Tomlinson

Hace unos días, Ray Contreras enfureció con los fans de Louis Tomlinson debido a que ellos lo criticaron duramente tras descubrir un video viral en el que él daba a entender que no le gustaba la música del exintegrante de One Direction.

“Ya levanté la denuncia y con la información recaudada por parte de la fundación a la que las directioners acosaron. Ya tenemos pruebas suficientes. Gracias, Facebook Community e Instagram por la ayuda”, escribió el comediante en su cuenta de Facebook.