Salma Hayek: “Soy una superhéroe mexicana y a los 54 años”

Salma Hayek es parte del elenco de Eternals, dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao. La actriz ingresa al universo Marvel con una historia que define como diferente y confiesa que conocía los comics en los que se basó la película. “Pero me encantó el nombre del filme más que en cualquier otro proyecto en el que haya participado. No hay un mejor momento para adoptar la eternidad que cuando ya has pasado los 50. Hay algo muy estimulante en esa idea”, dijo en una entrevista a La Vanguardia.

Eternals ha liderado la taquilla en Estados Unidos y la actriz considera que es una cinta también para adultos. “No deja de apuntarle a la audiencia de Marvel, pero estoy segura de que puede abarcar un poco más allá, sobre todo por la directora. A mí Nomadland me fascinó. Es llamativo que ella haya podido hacer una película como esa y luego otra tan ambiciosa como Eternals. Es que sus primeras películas eran muy íntimas, con un presupuesto pequeño. Pero ella ha logrado navegar por los universos de Marvel desde una perspectiva muy personal. Además, me encanta el elenco. Y por encima de todas las cosas me di el gusto de interpretar a una superhéroe siendo una mujer mexicana de 54 años”.

Hayek señala que, aunque su personaje no tiene nacionalidad, representa a los latinos. “Para mí este personaje tiene una noción muy fuerte de lo que es una familia y les guía como si fueran sus propios hijos. Ese es un concepto muy latino, porque además ella es muy fuerte. Chloe le hizo un montón de ajustes al guion siguiendo esta linea de pensamiento, por lo que verás una especie de familia latina extraterrestre”.

Salma Hayek es Ajak en la nueva película de Marvel, Eternals. Foto: Marvel studios

Como productora, la mexicana continúa abocada a seguir esa faceta, primero con la serie ‘Monarca’ y luego ‘Santa Evita’. Hayek sostiene que está disfrutando de un momento por el que lucharon los latinos y las mujeres en Hollywood. “Yo esperaba que me fuera bien, pero mis expectativas eran totalmente distintas. Me fue mucho mejor de lo que me imaginaba, pero no hubiese podido llegar tan lejos si no hubiera tenido el miedo y la inocencia de mi juventud. A veces eso es lo que te permite saltar al abismo y yo no hubiera hecho todo lo que he logrado si no hubiese tenido esa actitud”.

Hayek, quien fue una de las que denunció al productor Harvey Weistein, agrega que en Hollywood se está haciendo “más de lo que siempre se hizo” a favor de la igualdad. “Dirigir requiere de oficio y hay muchas mujeres que no han tenido oportunidades para poder crecer, por lo que no vas a ver un cambio total de la noche a la mañana. Aun así, creo que hoy hay muchísimas más oportunidades y que esto es algo que ha empezado a pasar verdaderamente rápido. Tendremos que tener paciencia porque hay un precio que debemos pagar por haber desatendido en el pasado la necesidad de que se escuchen las voces de las mujeres”.