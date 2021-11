Padre de Octavio Ocaña se opone a que exhumen el cuerpo de su hijo: “No es experimento”

Aunque ya pasaron varios días de la muerte de Octavio Ocaña, el caso sigue sin poder esclarecerse debido a las versiones confusas que ha denunciado la propia familia. Como se recuerda, el padre y el núcleo familiar más cercano del actor ha mostrado su inconformidad con la versión oficial emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Debido a estas inconsistencias, en las últimas horas, surgió la posibilidad de que el cuerpo del protagonista de Vecinos sea exhumado para llevar a cabo nuevas investigaciones. Respecto a esto, Octavio Pérez, padre de Ocaña, mostró su total rechazo durante una entrevista en el programa De primera mano. Aseguró que su fallecido hijo no es un experimento.

“No, mi hijo ya está descansando, yo creo que no es necesario, las pruebas ahí están, las cámaras ahí están, no lo permito. Ya él está así. Yo no lo permitiría”, indicó.

“Por eso no se los dejé aquí (lugar de su muerte) porque querían experimentar con mi hijo, mi hijo no es experimento de nadie, ¿está claro?, se los digo en serio, no es experimento de nadie, así de fácil, a mi hijo no lo van a estar abriendo, mi hijo ya está descansando, hagan su trabajo, esto es lo que tienen que hacer”.

Octavio Pérez afirma que no descansará hasta vengar la muerte de su hijo, Octavio Ocaña

Tras la muerte de Octavio Ocaña, su padre Octavio Pérez ha comenzado una lucha para conocer las verdaderas razones sobre su trágico accidente. Según el empresario, la versión oficial de las autoridades mexicanas no es la correcta. Por dicha razón, aseguró que no descansará hasta conocer la verdad.

“Voy a llegar hasta lo último. Hasta verlos a todos tras las rejas. Me gustaría verlos muertos, pero no lo voy a hacer, no estoy loco. Pero me encargo de que se pudran. Él no quiso pararse porque ya no confiamos ni en la Policía, chocó y le dispararon en la cabeza, así de fácil. Se les hizo fácil darle un balazo…hasta lo último. Aunque sea lo último que haga en mi vida, pero a mi hijo lo voy a vengar. Se va a hacer justicia”, expresó en el programa Salió el sol.

Octavio Ocaña junto a su padre presenciando un encuentro de Cruz Azul.

Novia de Octavio Ocaña se acercó al lugar del accidente para dejar flores

Nerea Godínez, novia del fallecido actor Octavio Ocaña, acudió el pasado 5 de noviembre hasta el lugar del accidente en la autopista Chamapa-Lecheria. La joven llevó un significativo arreglo floral y luego dejó un sentido mensaje en sus redes sociales para recordar al actor.