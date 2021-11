Lorena Álvarez tras condena a su expareja Juan Mendoza: “Un agresor con poder ha sido sentenciado”

En octubre de 2017, Lorena Álvarez se presentó en el programa Punto final para denunciar públicamente a su expareja, el economista Juan Mendoza, por agresión física e intento de feminicidio. En aquel momento, el denunciado negó los hechos, algo que a la periodista le indignó e inició un largo proceso legal en su contra que finalmente llegó a su fin y a favor de la conocida presentadora.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora manifestó su sorpresa porque después de más de cuatro años encontró justicia.

“Esperé 50 meses, más de 4 años. No se cómo me siento. Para ser honesta, me siento como entumecida, en cámara lenta. Hoy (martes 9 de noviembre), el 16 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó tras mi denuncia a Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito de lesiones leves”, escribió la periodista.

Lorena Álvarez contó que Juan Mendoza fue condenado a un año y ocho meses de prisión suspendida, y agradeció a su abogada por el resultado obtenido, ya que el camino para ella no fue fácil.

“La pena impuesta es de 1 año y 8 meses de prisión suspendida . Quiero agradecerle a mi abogada Scilia Flores y a @FiscaliaPeru por perseguir justicia. No ha sido fácil. Años de peritajes, declaraciones, dolor y desesperanza. Pero cada paso comprobó que lo que denuncié es cierto”, comentó.

“Este caso, esta historia, este capítulo de mi vida, llega a su final. No tengo más que decir al respecto porque me hace daño recordar. Pero que quede claro: en el Perú, hoy, un agresor, con mucho poder, ha sido sentenciado . Uno menos. Gracias a todos. Triunfó la verdad”, añadió

Lorena Álvarez celebra condena a su expareja Juan Mendoza. Foto: Lorena Álvarez/Twitter

Lorena Álvarez agradece a su familia a Latina

Lorena Álvarez también se tomó un tiempo para dedicarle un mensaje al apoyo incondicional de su familia y la compresión de Latina, la casa televisora donde labora.

“Quiero agradecerle a mi familia y amigos por su apoyo incondicional. A @Latina_pe por dejarme seguir haciendo lo que sé. Soy periodista hace 15 años y estoy orgullosa de la carrera que he construido. Una que comenzó mucho antes de llegar a una comisaria en setiembre de 2017″, señaló en Twitter.

Lorena Álvarez lleva tratamiento psicológico y rehabilitación

La periodista Lorena Álvarez también señaló que lleva tratamiento tanto psicológico como físico por las secuelas que le dejaron las agresiones de Juan Mendoza.

“Soy afortunada de poder llevar tratamiento psicológico, neurológico, rehabilitación física. Tengo secuelas permanentes, pero no me definen. Estoy orgullosa de haberme reconstruido, tener una vida plena, sana y feliz al lado de un hombre maravilloso . De formar una familia juntos”, finalizó.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).