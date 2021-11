Rosángela Espinoza revela que fue vetada de América TV: “No puedo ir a ningún programa”

La modelo Rosángela Espinoza hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para contar detalles de su nueva vida fuera del país y lejos de Esto es guerra. En un momento, reveló a sus seguidores que ha sido vetada del canal América TV, motivo por el cual ya no puede aparecer en ningún programa.

Según indicó la ex chica reality, hace unos días se contactó con el magazine En boca de todos para que la ayuden a difundir un caso social, pero la rechazaron tajantemente. “La verdad es que yo ya me cansé de ocultar muchas cosas”, dijo entre lágrimas.

La ayuda social se enfocaba en la adopción de unos perritos abandonados que desfilarían con trajes por Halloween y así poder conseguir un hogar . Ella aseguró que le propuso a la producción que no aparecería en el set de televisión. Sin embargo, se lo negaron.

“Le dije, pueden ir los perritos disfrazados para que sean adoptados y tengan la oportunidad de que los vean. Y me dijeron que no. Luego, me entero que estoy vetada. ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión”, expresó Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza lamenta que haya sido vetada por América TV

“Me apena muchísimo que sean estas cosas cuando realmente yo no me he portado mal, yo no me he portado mal. ¡Y lloré ese día! ”, agregó la modelo Rosángela Espinoza, quien ha generado polémica recientemente por su presencia en los estudios de Telemundo.

¿Por qué Rosángela Espinoza fue vetada de América TV?

Tras su salida de Esto es guerra, Rosángela Espinoza lanzó una serie comentarios contra el programa reality, en el que trabajó durante muchos años. “Y o estoy en Hollywood y ellos están en Pachacamac ... Ya mi etapa de saltar cajas todos los días terminó”, dijo en una ocasión.

“Primera vez en mi vida que me siento tan bien. Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura. Mi gente bonita, solo para decirles que mi etapa de ‘Chica Reality’ llegó a su fin”, señaló en su cuenta de Instagram.