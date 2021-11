Rodrigo González sobre amenazas de Rosángela Espinoza a EEG: “Tiene que ser algo muy fuerte”

Este viernes 5 de noviembre, Rodrigo González no estuvo junto a Gigi Mitre en el set de Amor y fuego, sino que se comunicó desde su hotel en Tarapoto. Él habló sobre las declaraciones que hizo Rosángela Espinoza, donde mencionó que tenía información muy valiosa que iba a dar de qué hablar.

“A que tiene algo muy fuerte, una bomba. Tiene que ser (algo muy fuerte) para que la veten. Si la ‘Farisela’ no ha logrado vetar a la Tula, imagínate qué tiene que ser esto para que le cierren todas las puertas”, señaló Rodrigo.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

A través de una transmisión en vivo, Rosángela Espinoza mencionó que estaba vetada de los programas de América TV, Esto es guerra y En boca de todos.

“Me apena muchísimo que sucedan estas cosas cuando yo no me he portado mal. Lloré ese día, me da pena que los perritos no tengan esa oportunidad. No se pudo porque estoy vetada. ¿Pueden creerlo?”, dijo la ex chica reality, quien contó que iba a llevar a unos canes abandonados al programa En boca de todos.

Además, añadió: “¿Qué he hecho para que me veten? O tienen miedo de que yo diga la verdad…”.

Rodrigo González aprovechó para aconsejar a EEG tras declaraciones de Rosángela Espinoza

Durante el programa de Amor y fuego, el conductor Rodrigo González aprovechó y habló sobre lo que debería hacer Esto es guerra para evitar esta situación.

“Yo creo que lo que va a tener que hacer Esto es guerra es dejar que ella vomite todo lo que tiene dentro, vean cómo pilotean la situación y cómo lo enfrentan. Porque tener a una persona que está amenazando constantemente cada vez que decida no tenerte , que te esté chantajeando con sacar tus secretos al aire y por eso sigues”, sostuvo.