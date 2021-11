Octavio Ocaña: Nerea Godínez, prometida del actor, fue a dejar flores al lugar donde ocurrió el accidente mortal

Ya se cumplió una semana del fallecimiento del actor Octavio Ocaña y sus seres queridos buscan justicia por la forma como ocurrió el accidente mortal. La novia del intérprete de Benito Rivers, Nerea Godínez, acudió hasta el lugar donde todo ocurrió y lo grabó para sus redes sociales.

Compartió las flores que llevó al sitio de la autopista ubicada en Chamapa-Lechería en el Estado de México y adjuntó una frase en el video. “Mi niño, quisiera llenarte de flores toda la vida”, escribió en una storie.

Octavio Ocaña fue enterrado en Villahermosa, Tabasco, en una ceremonia a la cual acudieron sus seres más cercanos. Asimismo, se pudo leer en un segundo mensaje de la pareja del difunto: “Todas son para ti, mi rey”. Con estas palabras acompañó la imagen de las flores que colocó donde la camioneta del autor de 22 años se accidentó.

Novia de Octavio Ocaña acude al lugar del accidente

La joven pareja se había comprometido en julio de este año. Según ha admitido ella, no se ha quitado el anillo en varios días.

Padre de Octavio Ocaña denuncia que maltrataron a amigos de su hijo

Octavio Pérez, padre del actor mexicano, denunció que las personas que viajaban junto con su hijo en el vehículo donde se accidentaron fueron detenidas por varios días, torturadas y obligadas a firmar la declaración oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Octavio Ocaña junto a su padre presenciando un encuentro de Cruz Azul.

“Las personas que estaban con mi hijo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro, y los torturaron hasta que se cansaron. Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo perdóname, amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto, me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto”, dijo el papá del actor en una entrevista para el noticiero con Ciro Gómez Leyva.

El presidente de México se pronunció sobre la muerte de Octavio Ocaña

Andrés Manuel López Obrado, presidente de México, habló sobre el triste suceso el miércoles 3 de noviembre y comentó que contará con la intervención del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, para saber cuáles fueron las causas que provocaron la muerte del joven de 22 años.

Octavio Ocaña