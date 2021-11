Octavio Ocaña: padre del actor asegura que no descansará hasta vengar la muerte de su hijo

Todo México y gran parte de Latinoamérica ha quedado conmocionada después de la trágica muerte de Octavio Ocaña tras un confuso accidente. Según las versiones de la Policía y las autoridades mexicanas, el actor habría estado bajo los efectos del alcohol y otras sustancias y luego se habría disparado a sí mismo durante una persecución con miembros de las fuerzas del orden.

Esta explicación no fue bien recibida dentro de la familia del protagonista de Vecinos, ya que sus allegados aseguran que fueron los agentes policiales quienes acabaron con la vida del artista. A esto se le sumó las reciente declaraciones de Octavio Pérez, padre del actor, quien casi juró que vengará la muerte de su hijo.

El hombre señaló que tiene en su poder distintos videos que la Policía mexicana intentó borrar para ocultar su crimen y que los irá revelando con el pasar de los días. Asimismo, Pérez aseguró que le gustaría tomar justicia por sus propias manos, pero que tendrá que aguantarse para no tener que pagar las consecuencias.

PUEDES VER: La hermana del difunto actor Octavio Ocaña pide justicia con desgarrador mensaje

“Tengo la cámara del C5, tengo todo. Se va a esclarecer este pedo. De repente estaban grabando, una policía estaba grabando, grabe, grabe y de repente ven que es Octavio Ocaña (y dicen:) ‘Ay, en qué pedo nos metimos’. Ahí se dieron cuenta y empezaron a borrar videos de YouTube y de todos lados. Yo tengo esos videos. Yo no soy cualquier idiota ni cualquier p…”, inició.

“Estoy enojado…hasta los matan, me gustaría hacerlo, pero no puedo hacerlo. No tienen una idea de cómo me gustaría hacerlo con mis propias manos, porque tengo los huevos bien puestos y no estoy solo. No estoy solo. Están equivocados. Voy a llegar hasta lo último. Hasta verlos a todos tras las rejas. Me gustaría verlos muertos, pero no lo voy a hacer no estoy loco. Pero me encargo de que se pudran. Él no quiso pararse porque ya no confiamos ni en la Policía, chocó y le dispararon en la cabeza, así de fácil. Se les hizo fácil darle un balazo…hasta lo último. Aunque sea lo último que haga en mi vida, pero a mi hijo lo voy a vengar. Se va a hacer justicia”, añadió para el programa Sale el sol.

Octavio Ocaña junto a su padre presenciando un encuentro de Cruz Azul.

Octavio Ocaña consumió alcohol y marihuana según resultado toxicológico de la Fiscalía

Octavio Ocaña perdió la vida hace unos días luego de que su camioneta impactara contra un muro tras una persecución con la Policía. Luego de este trágico accidente siguen saliendo detalles de lo que habría originado este hecho, como el sorpresivo resultado de los exámenes toxicológicos realizados por la Fiscalía.

Estos resultados arrojaron que el actor habría conducido su vehículo bajo los efectos de la marihuana y el alcohol. Además, según el comunicado de la Fiscalía, el protagonista de Vecinos empuñó un arma de fuego en su mano derecha mientras manejaba su auto con la izquierda.