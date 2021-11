Carlos Rivera habría pedido que desalojen un restaurante para él y sus amigos

¿Se le subió la fama? Así especulan varias figuras del espectáculo mexicano sobre Carlos Rivera, quien hace poco celebró los 15 años de su primer disco. Según el conocido periodista Juan José Origel, la gota que rebalsó el vaso habría sido lo que sucedió en un restaurante de Monterrey, México, donde al parecer el intérprete de Por tu amor habría pedido al gerente de un restaurante que desaloje el lugar porque quería estar solo con sus amigos, sin ser molestado por los comensales.

A través de su canal de Youtube, el periodista reveló la extraña situación, la cual asegura leyó en el diario mexicano Reforma.

“Fíjense que estaba leyendo, para que no digan que yo inventé, en el Reforma, para mayores datos, que Carlos Rivera está ‘tan subidito’ que fue a Monterrey a presentar ‘Jesucristo Superestrella’. Pues que llegó ahí, con unos del elenco, y en el restaurante pidió que se fueran todos los del restaurante porque él quería estar solo, nada más así para estar a gusto” , contó el periodista más conocido como ‘Pepillo Origel’.

Origel enfatizó nuevamente que la información la había leído en Reforma, pero aclaró que él no creía que un restaurante desaloje a todos sus comensales solo por complacer a un artista y sus amigos. Porque esto podría ocasionar que los clientes se sientan menospreciados y originar una mala reputación para el lugar.

Carlos Rivera admite que es su culpa que fans confundan la letra de sus canciones

Carlos Rivera ofreció un concierto a través de su cuenta de Facebook para divertir y entretener a las personas que todavía están confinadas en sus casas, a raíz de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, en medio del show el baladista hizo una sorpresiva revelación, donde contó que sus fans confunden la letra de sus temas musicales.

“Quiero aprovechar este escenario para poder aclarar algunas de las letras de mis canciones [...] A lo mejor es mi culpa, porque no canté la canción como deber ser o me refiero a que no se entendió como tenía que ser y se malinterpretan algunas frases”, dijo el mexicano con buen humor. Además, aseguró que las canciones que generan más confusiones son Sería más fácil, Fascinación y Gracias a ti.

Carlos Rivera

¿Cuánto cobra Carlos Rivera por una presentación?

De acuerdo con el Diario de Finanzas, el intérprete de Fascinación cobraba al inicio de su carrera 90 mil pesos mexicanos por presentación. Pero como todos saben, la fama del cantante ha crecido exponencialmente, pues sus temas son incluidos en varias telenovelas de Latinoamérica. Razón por la cual su tarifario ha dado un giro inesperado.

Desde que el baladista se cambió a la casa productora Televisa, cobra alrededor de 450 mil pesos mexicanos por show artístico, según el Diario de Finanzas.