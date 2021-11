Brenda Carvalho sobre Reinas del show: “Estoy concentrada en la cantidad de baile que tenemos”

El famoso reality de baile Reinas del show está a tres días de concluir. Ante esto, las finalistas Vania Bludau, Isabel Acevedo, Gabriela Herrera y Brenda Carvalho demostrarán lo mejor de sí para ganar. La participante brasileña se perfila como una de las favoritas, ya que tuvo una de las presentaciones más destacadas de la octava gala y esto fue aplaudido por los jurados.

En la anterior edición del programa, Brenda Carvalho e Isabel Acevedo pasaron directamente a la final al obtener una puntuación excelente, mientras que las concursantes Gabriela Herrera y Vania Bludau quedaron en sentencia.

PUEDES VER: Julinho cuenta que Brenda Carvalho está enfocada en Reinas del show

Tras conocer su pase a la final de Reinas del Show, la bailarina brasileña reveló a la prensa que inicialmente pensó que la sentenciada era ella.

“Pero todo bien, es parte del juego. No veo el show porque estoy concentrada en la cantidad de baile que tenemos. Yo solamente quería bailar, divertirme y hacerlo bien”, señaló la bailarina.

Brenda Carvalho contó que se puede adaptarse al ritmo que le pongan en la pista. “No reclamo. Si me hubieran entregado cumbia, bailaría cumbia. Estamos en Perú, la gente escucha salsa y con todo el respeto del mundo bailaré salsa”, añadió.

Brenda Carvalho: “Mi sueño es ser jurado en una próxima temporada de Reinas del show”

La participante de Reinas del show Brenda Carvalho contó que su ciclo como bailarina ha terminado en esta temporada y contó que quiere ser uno de los jueces del reality en la próxima temporada.

“Significa muchísimo (ponerse la corona) porque podría ser mi último baile en Reinas del show. Esto podría significar mi retiro y me gustaría irme con la corona. Mi sueño es ser jurado en una próxima temporada de Reinas del show, pero no me gustaría sentarme sin una corona”, comentó.