Joey Montana al ver a participante de La voz kids cantar huayno: “Esta música me intriga”

El martes 2 de noviembre, Avril Navarro se presentó en La voz kids y deslumbró con su presentación al cantar el huayno “Mayupi challwachakunapas” en quechua. Ella lució una falda pomposa, blusa blanca bordada y un sombrero, que es la vestimenta típica de la región andina. Asimismo, ante su interpretación, Joey Montana quedó asombrado.

Casi al término de su performance, Joey Montana y Daniela Darcourt fueron los jurados que oprimieron el botón. Ante ello, la pequeña se emocionó hasta las lagrimas, ya que no podía creer que la hayan elegido.

Asimismo, aunque Christian Yaipén no volteó su silla, quedó admirado con el manejo del quechua de Avril. “Mi admiración por ti por venir cantando una lengua tan difícil para algunos y darte a conocer”, sostuvo el cantante de Grupo 5.

“Venir hasta acá… ya eres valiente, y qué bueno que nos volteamos”, sostuvo en un inicio Joey Montana. Luego, se animó a realizar un chiste, pero que al final nadie entendió. “Tenemos muchas cosas en común tu y yo, tú te llamas Avril y yo nací en mayo”, añadió.

“Soy de Panamá y esta música me intriga, me interesa mucho. Aprendí de la maestra Eva Ayllón que tienes que ser de allá y crecer con eso para cantar con ese sentimiento. Ojalá te vengas a mi equipo, porque me hace falta una voz como la tuya”, finalizó Joey.

Antes de dar sus opiniones, Daniela Darcourt le dijo a la participante que su nombre sí tiene que ver con la fecha de su cumpleaños, pues ella nació en el mes de abril.

“Tienes, como lo decía hace un tiempo, ese lamento tan rico que solo se escucha como realmente debe sonar allá en la sierra, en el ande”, expresó por su parte la cantante salsera.