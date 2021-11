Shirley Arica sobre Sebastián Tamayo: Hemos intentado pero tenemos personalidades fuertes

Shirley Arica ha llegado a sumar un gran número de fieles seguidores tras participar en El poder del amor. La modelo peruana pensó encontrar el amor con Sebastián Tamayo, pero ello concluyó muy rápido, pues en una discusión él enfureció con ella y la insultó. Este lunes 1 de noviembre, Arica se presentó en Amor y fuego para hablar sobre su actual situación sentimental y del famoso reality.

Antes de que Shirley Arica diera detalles de su estadía en Estambul, el conductor Rodrigo González mencionó que Sebastián es muy guapo y que se notaba que le gustaba.

“De hecho, sí, intentamos algo, pero tenemos personalidades bastante fuertes y, como ustedes habrán podido apreciar, hemos chocado en bastantes oportunidades, y, por lo más sano, cada uno está tomando distintos caminos. (…) A diferencia de la vida real, es que lo bloqueas, lo mandas al diablo y se acabo; en cambiado, en un reality le tienes que seguir viendo la cara y eso es un poco más complejo”, sostuvo al inicio.

Ante ello, Gigi Mitre expresó que, por cómo la notaba, mencionó que ve lejana una reconciliación entre los dos. “Yo siento que hay pasión ahí”, interrumpió, por su parte, Rodrigo.