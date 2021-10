Reinas del show: Yolanda Medina se despidió entre lágrimas tras ser eliminada

Yolanda Medina se convirtió en la primera eliminada de la semifinal de Reinas del show. La creadora de Alma bella no pudo superar a Vania Bludau, con quien estuvo en sentencia, y quedó fuera de la gala. En medio de aplausos y palabras de aliento, la cantante agradeció a todos por haber pensado en ella para formar parte de esta nueva temporada del reality de Gisela Valcárcel.

En medio del llanto, Yolanda Medina, quien retornó a Reinas del show tras haberse contagiado de la COVID-19, dedicó emotivas palabras a su familia por acompañarla en esta aventura que llegó a su fin el sábado 30 de octubre. “Gracias a todos ustedes, gracias mamá la amo. Gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí en esta pista. Me voy tranquila, me voy contenta porque siento que lo he dato todo en la pista ”, dijo.

“Estás lágrimas no son de derrota. Saber que mi mamita y mi familia me miran cada sábado. Yo sabía que esto iba a pasar, así que vine preparada. Yo siento que esto no es mi derrota. Al contrario, este es el inicio de una nueva Yolanda”, añadió.

Por su parte, Gisela Valcárcel destacó las cualidades de Yolanda Medina durante su participación en Reinas del show.

“ Ha sido más que un placer ver a una mujer tan luchadora, tan talentosa que se levantó desde el primer día , una reina que este COVID la agarró, vimos cómo nuevamente se levanta como realmente es. Yolanda Medina una mujer de reto”, señaló la conductora.

Yolanda Medina, artista revelación de Reinas del show

Antes de abandonar la pista de Reinas del show, Yolanda Medina confesó que no se sentía al nivel de las otras competidoras, pero Tilsa Lozano la ayudó a tener más confianza en ella.

“Cuando entré a esta pista sentí que no estaba al nivel de todas, pero sentía que una Tilsa Lozano sonreía en cada presentación”, comentó la integrante de Alma bella.

Ante esto, Tilsa comentó que Yolanda Medina se lleva el premio al artista revelación de Reinas del show. Sus comentarios fueron avalados por la misma Gisela Valcárcel.

Yolanda Medina artista revelación de Reinas del show. Foto: Yolanda Medina/Instagram

“Yolanda lamentablemente habrá solo una reina levantando la corona, pero reinas son todas y para mí tú te llevas el premio del artista revelación de esta temporada ”, enfatizó Lozano.

“Artista revelación de esta temporada. La creadora de Alma bella, la que ha hecho conocida a muchísimas personas”, reafirmó Valcárcel.

Yolanda Medina se sentía ganadora en Reinas del show

El pasado 27 de octubre, día antes de la semifinal de Reinas del show, Yolanda Medina aseguró que ya se sentía una ganadora dentro del reality.

“Me siento ganadora desde que ingresé a Reinas del show, he dado todo de mí. Como la artista que soy, he demostrado tener talento para el canto, la actuación y el baile. Si me voy del programa, me iré con la frente en alto, luego de haberme enfrentado a tantas chicas talentosas y jóvenes”, apuntó a El Popular.