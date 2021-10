Laura Spoya disfraza a su hija del terrorífico personaje Chucky

La fiebre del Halloween crece. La modelo Laura Spoya, quien recientemente confirmó la noticia de su segundo embarazo luego que Magaly Medina lo anunciara en su programa nocturno, se adelantó a la festividad internacional que se celebra este 31 de octubre, y acudió junto a su hija Emilia a una reunión de disfraces, donde la infante personificó a Chucky.

La Miss Perú 2015 publicó una serie de instantáneas en su cuenta oficial de Instagram, en las que su pequeña hija posaba para el lente con su disfraz del pequeño personaje malévolo.

“ Happy Halloween. Mi Chucky. El mejor disfraz elegido por ella misma jajaja es fan de Chucky ”, rezaba la descripción de la publicación de la modelo. “Hoy nos vemos en el en vivo a las 7 pm para contarles todo sobre mi segundo embarazo”, agregó Spoya.

Laura Spoya aprovechó para saludar a sus compatriotas peruanos y al resto de personas que la sigue en redes sociales. “Feliz día de la canción criolla a toda mi gente en Perú, también Happy Halloween para quienes lo celebran. Ayer no subí historias porque fue el Halloween de Emilia... ella se quiso disfrazar de Chucky, es la mejor representación porque mi hija es una chuckycienta”, dijo la modelo.

La modelo recalcó, además, que acudió a una fiesta a la casa de su amiga a la que asistieron tres niños, “porque todavía estamos pandémicos”, según sus palabras.

Asimismo, anunció a sus seguidores, a través de sus estados de Instagram, que no se olviden de conectarse a las 7 p. m. a su transmisión en vivo en donde contará “la historia desde cero” de cómo es que se enteró que estaba gestando. “Me enteré no por mí, sino por Bryan (su novio) le dieron todos los síntomas y tenía muchas náuseas y me dio mucha risa. Dije ‘Dios no puede ser’”, expresó la popular influencer.

Laura Spoya luego que Magaly Medina anunciara que estaba embarazada por segunda vez: “Me quemó la noticia”

Luego que Magaly Medina anunciara que Laura Spoya esperaba un segundo bebé, la ex reina de belleza se vio obligada a confirmarlo. Tras ello, la modelo confesó que se comunicó con la presentadora de TV para pedirle que no anuncie el hecho; sin embargo, no consiguió detener a Medina.

“Se le escapó y se adelantó a una promesa que le hice. Yo respeto su trabajo y creo que está en su derecho si tiene una noticia que le parece importante para sus televidentes. Aunque me quemó la noticia”, señaló la instagramer en una nota de prensa.

Laura Spoya lanza canción con Osito Lima y Dj Peligro

La creadora de contenido hizo una colaboración con Dj Peligro para lanzar el tema “Tú quieres perreo”. Al proyecto musical también se sumó el influencer Osito Lima.

El videoclip fue estrenado el último 23 de setiembre en YouTube y ya cuenta con más 153.000 visualizaciones.