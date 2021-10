Reinas del show EN VIVO: hora, canal y más detalles para ver la semifinal HOY, 30 de octubre

Reinas del show EN VIVO presentará hoy, 30 de octubre, su esperada gala semifinal, en la que Vania Bludau, Isabel Acevedo, Gabriela Herrera, Brenda Carvalho y Yolanda Medina demostrarán lo mejor de su talento en la pista de baile. Tras la polémica salida de Melissa Paredes, Gisela Valcárcel realizará una nueva edición de su programa, donde se determinará quiénes serán las finalistas de la temporada.

Aquí te contamos todos los detalles para ver la semifinal de Reinas del show, que se llevará a cabo a partir de las 10.00 p. m. y será transmitida EN DIRECTO por América TV GO. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la señal de América TV GO.

Terminó la séptima gala de Reinas del show

¿En qué quedó Reinas del Show?

En la última edición de Reinas del show, Gisela Valcárcel le envió un mensaje de apoyo a Melissa Paredes luego de que se difundiera un ampay protagonizado por la exconductora de América hoy y el bailarín Anthony Aranda.

“En esta casa no se te juzgará y no puedo hacer más para que no te ataquen, pero tú puedes tener una actitud valiente, confiar en Dios y saber que no eres la primera que se equivoca... Yo me equivoqué tanto que no podría juzgar a nadie”, señaló la presentadora.

Gisela Valcárcel aseguró que Melissa Paredes tiene abiertas las puertas de su programa.

¿Quiénes son las sentenciadas?

El sábado 23 de octubre, Yolanda Medina y Vania Bludau volvieron a ser sentenciadas en Reinas del show. Ahora, este sábado 30 de octubre, ambas deberán volver a enfrentarse para intentar permanecer en competencia y acercarse más a la corona de quien se convertirá en la ganadora de la segunda temporada.

¿Quiénes son las participantes de Reinas del Show 2021?

A solo una semana de la gran final de la competencia, aquí te mostramos la lista actualizada de participantes de Reinas del show 2021:

Vania Bludau

Isabel Acevedo

Gabriela Herrera

Brenda Carvalho

Yolanda Medina

La séptima gala de Reinas del show se acerca a su recta final. Foto: composición/El gran show/Instagram

Reinas del Show: horario

Reinas del show se transmite todos los sábados a partir de las 10.00 p. m. por América Televisión . El programa conducido por Gisela Valcárcel busca a la mejor bailarina entre conocidas figuras del espectáculo nacional.

Reinas del Show 2021: canal de transmisión

El reality de baile Reinas del show se transmite EN VIVO por la señal de América TV . Podrás sintonizar dicho canal desde tu Smart TV dependiendo de tu operador de cable.

Movistar TV: Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Edson Dávila está en Reinas del show

¿Cómo ver América TV EN VIVO?

Para poder ver América TV EN VIVO, puedes sintonizar dicho canal desde tu Smart TV o ingresar directamente a la página web https://tvgo.americatv.com.pe/. Además, podrás seguir la programación por el aplicativo América TV GO en tu celular.

¿Cómo ver América TV GO EN VIVO?

Si deseas estar al tanto de la programación de América TV GO, tienes dos opciones y aquí te las contamos:

Ingresar a la página web https://tvgo.americatv.com.pe/

Descargar el app América TV GO en tu celular y así poder ver los programas.

¿Dónde ver Reinas del Show 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para poder seguir el minuto a minuto de Reinas del show 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS, solo deberás ingresar a la web de https://tvgo.americatv.com.pe/. Además, todos los detalles sobre esta semifinal estarán disponibles en la sección Espectáculos de La República.