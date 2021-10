La voz kids: participante deja asombrados a los entrenadores por su talento con el piano

La noche de este viernes 29 de octubre, Luciana Sánchez acudió a la novena edición de las audiciones a ciegas de La voz kids. La participante escogió el popular tema “Alas”, de la serie adolescente Soy Luna, para debutar en el escenario. Su participación logró que Joey Montana volteara su silla. Asimismo, tras su performance, la concursante deleitó a los jurados con una canción del género salsa en el piano.

Fue su entrenador Joey Montana quien le dio la bienvenida a la participante de 11 años. El intérprete de “Picky” elogió la presentación de Luciana al mencionar que tenía una “voz pop” muy bien afinada y con ciertos criterios a corregir.

“Tienes eso que me gusta mucho y que podemos trabajar”, precisó el cantante de género urbano. Tras ello, Luciana confesó que toca piano desde los 4 años y afirmó que los géneros en los que destaca son balada, salsa y merengue.

Christian Yaipén la alentó a tocar para que él y los demás profesores de canto puedan ser espectadores de su gran talento. Acto seguido, Luciana se posicionó en la zona de los instrumentos y deleitó al público con el piano. Daniela Darcourt aprovechó para acompañarla con su canción “A esa”.

La menor se llevó todos los aplausos del set y la salsera bromeó: “Ya tenemos reemplazo”. “ Sin partitura ”, expresó Yaipén entre risas mientras aplaudía el espectáculo de la concursante.

Acto seguido, la hermana melliza de Luciana Sánchez hizo su entrada al escenario y le deseó lo mejor en las próximas etapas del programa.

Cristian Rivero boxea con participante, pero recibe knock-out de Gianella Neyra

El último jueves 28 de octubre, el participante Dayron acudió a La voz kids y contó a Christian Rivero que poseía un amplio conocimiento del box. Él le enseñó al presentador algunas técnicas del deporte, pero fue interrumpido por Gianella Neyra.

El actor le pidió que deje de molestar y ella tomó los guantes para darle unos golpes en su rostro. “Uy perdón, discúlpame”, le dijo a su esposo.

Jurado se enfrenta por querer al hermano de ‘Demi Lovato’ en sus equipos

Vincenzo Leonardi, hermano de la imitadora de Demi Lovato de Yo soy, sorprendió a los profesores de canto de La voz kids. El participante de 15 años interpretó el tema “Sway” e, instantes posteriores de haber iniciado su presentación, los cuatro artistas voltearon sus sillas. Fue en ese momento en que la salsera Daniela Darcourt protagonizó un ‘berrinche’ para quedarse con el participante.