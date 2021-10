En la edición de este 28 de octubre de Magaly TV, la firme se informó que Rodrigo ‘Gato’ Cuba denunció a Melissa Paredes por abandono de hogar. En el programa se mencionó que el futbolista tomó dicha medida porque la actriz se llevó a su hija y solo le comunicó esta decisión por correo electrónico. Hace unos días, la ex reina de belleza anunció que había iniciado los trámites de divorcio del padre de su niña.

“Paren todo, noticia de último momento: esto no tiene cuándo acabar (...), aunque los protagonistas de esta historia no se sientan muy cómodos con la atención que reciben. Rodrigo Cuba fue hoy a la comisaría para dar cuenta de que su esposa, a las 7.30 p. m., (hizo abandono de hogar) . A las 11.00 a. m. recibió un correo informando que su esposa le comunicó que ya se retiraba del domicilio con su hija, ropa y cosas personales sin indicar a dónde se iba”, leyó Magaly Medina.

Asimismo, en el documento se mencionó que el abogado de Melissa Paredes dio una dirección sobre el paradero de la ex reina de belleza, pero que hasta el momento no se ha corroborado.

“Fue notificado por la abogada de Melissa Paredes que la dirección donde estaría sería en Miraflores. ¿Qué ha pasado? Parece que ellos no conversaban, él está como asombrado. De pronto, Rodrigo Cuba no quería que se vaya de la casa, le daba pena que su hija se vaya . De repente en su cabeza no digirió la idea de que su matrimonio se fue al demonio”, mencionó la figura de ATV.

“Ni siquiera se dirigían las palabras, aunque ella misma posteó una imagen con él en pijama compartiendo con la pequeña. De repente él vio una luz de esperanza, no lo sabemos”, enfatizó.

Melissa Paredes envía comunicado tras ataques: “Pido cesar el acoso al que vengo siendo sometida”

A través de un extenso comunicado, la actriz Melissa Paredes pidió a los medios sociales que respeten su intimidad por respeto a su familia, ya que en los últimos días ha recibido ataques y acoso.

“A pesar de ser figura pública, les pido respeto para estos momentos de mi vida privada y solicito a los medios de comunicación cesar el acoso al que vengo siendo sometida en los últimos días. Respeto mucho la labor de la prensa, pero hay límites que considero no deben sobrepasarse, pues afectan la intimidad, como se viene produciendo a lo largo de los últimos días”, sostuvo en parte del comunicado.

Rebeca Escribens aconseja a Melissa Paredes: “Piensa en tu hija”

La conductora televisiva comentó sobre la complicada situación que enfrenta Melissa Paredes al anunciar públicamente su separación de Rodrigo Cuba. Durante América espectáculos le recomendó a Melissa que olvide el escándalo y se enfoque en salir adelante, tanto por ella misma como por su hija.

“Mira para adelante, enfócate, fíjate un punto, una meta y piensa en tu hija”, dijo Rebeca. También le aconsejó a la ex reina de belleza que haga lo posible para separar su rol de madre y el de mujer.