Novio de Joana Boloña le pide matrimonio en Disney: “Pensé que era broma

La periodista deportiva Joana Boloña usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que le dio el “sí” a su novio Xarles Thomson. El romántico momento sucedió hace algunos días en su viaje a Disney.

Su futuro esposo se arrodilló frente al famoso castillo mágico de Disney y le dio el anillo de compromiso a Joana, quien se mostró muy feliz ante la romántica pedida.

“Ya no podía seguirme guardando la noticia así que la comparto con toda la ilusión y emoción del mundo. ME CASO y no puedo estar más feliz… Charlie me pidió en el lugar más mágico de todos Disney con arrodillada incluida casi me muero. Siempre soñé con este momento pero me agarró fría y me sorprendió en exceso ”, contó en un inicio.

Joana Boloña

Joana Boloña pensó en un inicio que se trataba de una broma y que en ese momento se quedó sin palabras.

“ Entré en shock, no le creía pensé que era broma le sacaba la mano. Le decía “cállate la boca”, de verdad que me quedé helada, pero fue hermoso. ¡Qué bestia! todos los sentimientos que puedes sentir en segundos . Sabía que este momento llegaría algún día y sería mágico”, añadió en el extenso post que publicó.

Al final de su reciente publicación, la periodista agradeció a Xarles Thomson, quien es chef y actualmente vive en Estados Unidos.

“Pero no me imaginé que sería TAN INCREÍBLE como lo fue, solo me queda estar agradecida y feliz por esta nueva etapa que me toca vivir y eso sí pienso disfrutarla al máximo. Gracias por hacerme tan feliz Charlie por enseñarme que la vida es ahora, qué hay que vivir y disfrutar el presente al máximo y que el que quiere puede”, finalizó.