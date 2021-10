La voz kids: Daniela Darcourt reclama a Christian Yaipén por bloquearla en audición

¡Tenso momento! Los participantes de La voz kids han demostrado todo su talento en la etapa de audiciones e incluso han ocasionado discusiones entre los entrenadores. Esta vez fueron Daniela Darcourt y Christian Yaipén quienes se enfrentaron por la preferencia de un joven cantante.

El momento ocurrió en la emisión de este 26 de octubre durante el casting del pequeño Patrick Johao, quien llegó desde Catacaos para mostrar sus habilidades al cantar ‘Oye’.

Todo el elenco del programa quedó impresionado con la voz del niño piurano y no dudaron en voltear sus sillas para pedirle al participante escoger sus respectivos equipos.

PUEDES VER Eva Ayllón regaña a Christian Yaipén y Daniela Darcourt por discutir: Están asustando al niño

Sin embargo, Daniela Darcourt se quedó más que sorprendida al notar que su silla se encontraba bloqueada y le reclamó a Christian Yaipén frente al joven concursante.

“Miren la est****** que ha cometido Christian por picón, porque por eso lo has hecho. Me has negado la posibilidad de estar con él. Yo contigo he jugado limpio, te he prestado atención y encima en esta audición te he hecho señas para que voltearas, y me haces esto”, dijo la salsera durante el casting de La voz kids.

Christian Yaipén explica por qué bloqueó a Daniela Darcourt

El integrante del Grupo 5 intentó explicarle a su colega por qué tomó dicha decisión.

“Cuando hay niños que cantan así vienen mirándote, entonces yo quiero a este niño en mi equipo. ¿Qué era lo más lógico? Esto es válido en el juego”.

PUEDES VER La voz kids: jurado se pelea por el hermano de Demi Lovato en Yo soy

¿Qué dijo Eva Ayllón sobre la discusión?

Eva Ayllón decidió intervenir en la conversación de Christian Yaipén y Daniela Darcourt y les pidió guardar la calma frente al joven intérprete.

“Están asustando al niño”, dijo la entrenadora Eva Ayllón al pequeño, quien finalmente eligió el equipo de Christian Yaipén para su participación en La voz kids.