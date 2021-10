La última tentación EN VIVO: ¿cuándo, cómo y a qué hora ver el capítulo 10 del reality?

La última tentación continúa poniendo a prueba el amor y entrega que tienen las parejas participantes, quienes se enfrentan en distintos y complicados desafíos a lo largo del reality. Producido y emitido por la cadena Telecinco, este programa reúne a las parejas que participaron en La isla de las tentaciones, pero con más intriga y drama durante el programa. En las siguientes líneas, te presentamos cómo y desde sintonizar en vivo el capítulo 10 del programa .

¿En qué quedó el capítulo anterior de La última tentación?

En el último episodio de La última tentación, Lucía confronta a Isac y le dice: “el último recuerdo que yo tengo de La isla de las tentaciones es yo yéndome sola y tú diciéndome que Manuel no me merecía”. Además, Lester no le da una segunda oportunidad a Cristian. Finalmente, Christofer y Gonzalo discuten en el Círculo de fuego.

¿Quiénes son los participantes de La última tentación?

Las cinco parejas que participan en La última tentación son:

Fani y Christofer

Lester y Patri

Isaac y Lucía

Andrea y Roberto

Mayka y Alejandro

¿De qué trata La última tentación?

Diez concursantes del anterior reality llamado La isla de las tentaciones deben convivir y arriesgarse a demostrar si todavía hay lazos afectivos entre ellos . En La última tentación el objetivo es saber si los participantes acertaron y encontraron a su pareja en el anterior programa, y en cada capítulo todos los participantes serán tentados.

Horario de La última tentación

La última tentación se puede sintonizar a partir de las 10.00 p. m. desde España. En territorio peruano, el reality español se puede ver desde las 3.00 p. m..

¿Qué canal transmite La última tentación?

El canal encargado de producir y transmitir La última tentación es Telecinco, una de las cadenas más importantes de dicho país.

¿Dónde ver La última tentación EN VIVO y EN DIRECTO?

Todos los episodios de La última tentación se pueden ver GRATIS a través de La República o en el Twitter oficial del reality.