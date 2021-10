Rosángela Espinoza se encontró con Antonio Tafur en Miami

Rosángela Espinoza disfruta del calor de Miami tras su salida de Esto es guerra. La ‘chica selfie’ sigue compartiendo sus vacaciones por Instagram. El 23 de octubre pasó el día con su mejor amigo, Antonio Tafur, quien celebró su cumpleaños en la ciudad estadounidense. Se nota que Rosángela está haciendo buen uso de su tiempo libre tras dejar el reality.

“El reencuentro tenía que darse y de qué forma. La dupla dinamita ya está aquí. Agárrate 2022″, escribió Antonio Tafur en Instagram tras verse con Rosángela.

El dúo compartió en sus historias su memorable reencuentro en Estados Unidos . El influencer acompañó a Rosángela a comprarse un chip de celular para poder estar comunicada. Además, bailaron juntos en las calles de Miami al ritmo de Selena Quintanilla. Se vieron por el cumpleaños de Antonio, el 23 de octubre. Disfrutaron de un almuerzo juntos, y en la noche celebraron a lo grande con amigos del también empresario.

Rosángela veranea en Miami como parte de sus vacaciones tras salir de Esto es guerra. El pasado 12 de octubre, el elenco del reality votó porque ella sea eliminada. Se enfrentó contra Mario Irrivarren, Patricio Parodi y Alejandro Pino.

“Para los que me están preguntando cómo me siento, primera vez en mi vida que me siento tan bien . Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura. ¿Llorar?, yo ya lo sentía, ya lo sabía”, expresó la modelo al dejar el set del programa de América Televisión.

Rosángela y Antonio: estrellas de TikTok

Los amigos pasaron su tiempo juntos creando contenido. El dúo compartió múltiples videos en sus cuentas de la red social TikTok. En varios de estos se les ve en la playa, paseando por las calles de Miami y en sus respectivos alojamientos realizando tendencias de la red social, como el reto del baile de mejores amigos.