Natalie Vértiz mostró el nuevo corte de cabello de su segundo hijo Leo Eskenazi

La conductora de Estás en todas Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio radical que le hizo a su último hijo, quien tiene casi tres meses de vida. Así lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó fotos de su pequeño heredero.

La modelo escribió en la leyenda de las fotos: “No lo entienden, estoy obsesionada. Nuestra semana en familia, y claro, les presento el nuevo look de Leo. Es que no calcuuuulan ¡cómo estoy babeando por mis niños! ¡Por Diooooosh! Es verdad que Leo se parece más a papi, ¡pero es imposible no verle también el parecido que tiene con Liam cuando era bebé! ¡Miran la foto 6! Ahí Liam tenía 4 meses. ¿Ustedes qué dicen? ¡Buen domingo para todos!”.

En las imágenes se puede observar que el hijo de Natalie Vértiz está sin nada de cabello, a pesar de que en fotos anteriores se le observó con sus pelos cortos. El post fue comentado por muchos de los seguidores de la miss Perú 2011 y, al mismo tiempo, por personajes peruanos reconocidos, como la cantante Sandra Muente, la exconductora Laura Huarcayo, la actriz Johanna San Miguel y otros más.

La empresaria no dudó en referirse al tema polémico de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en el último programa de Estás en todas y expresó que ellos siempre van a ser una familia. No obstante, reconoció que lo más complicado es que el amor, y por ende el matrimonio, ha acabado. Por ello, recomendó enfocarse en su menor hija.