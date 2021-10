Magaly critica a Anthony Aranda por mensaje a Melissa Paredes: “Cómo es la sinvergüencería”

Magaly Medina criticó duramente el mensaje que le dedicó Anthony Aranda a Melissa Paredes a través de las redes sociales. En la última edición de Magaly TV, la firme, que se emitió el viernes 22 de octubre, la figura de ATV cuestionó que el bailarín de Reinas del show no haya mostrado un perfil más bajo tras ser captado con la conductora de América hoy en el estacionamiento de un centro comercial.

A días de revelarse el ampay y del anuncio con el que Melissa Paredes anunció el fin de su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la presentadora del programa de farándula expresó su punto de vista sobre lo acontecido.

Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda estuvieron 26 minutos en el auto, revela ampay

“Habló el bailarín, ‘El activador’, cuando debería estar muerto de la vergüenza. Como es la sinvergüencería, el hecho de querer ser un figuretti, de haber estado seduciendo a una mujer que tenía una relación firme y pública a todas luces no le interesó, supongo que son personas que no tienen mucha ética... Ella no es una niña ingenua, no tuvo la madurez necesaria, era presa fácil para uno de estos seductores”, manifestó Magaly Medina.

“Este bailarincito hace una publicación... este que recién está en la vida de Melissa Paredes hace un mes, ahora es gran conocedor de ella, ahora es su pinky, ni Ethel (Pozo)...”, añadió.

Asimismo, en relación al post donde Anthony Aranda afirma que hay personas que mienten sobre la conductora de América hoy, Magaly respondió ¿A quién se refiere con mienten? ¿A Cuba? Desubicado total este hombre. En estos momentos, Melissa debe estar arrepintiéndose en el alma de haberle coqueteado, apapachado porque supongo que pasada la calentura, en la realidad, puso una balanza lo que perdía y lo que ganaba”.

El mensaje de Anthony Aranda a Melissa Paredes

A través de sus historias en Instagram, el bailarín Anthony Aranda salió a defender a Melissa Paredes de los ataques que recibió en redes sociales tras el ampay de Magaly TV, la firme.

“Los que te conocemos, sabemos la gran mujer que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad, estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, escribió el también coreógrafo.