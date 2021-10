Magaly Medina asegura que Gisela Valcárcel miente y Melissa Paredes no estará en Reinas del show

El viernes 22 de octubre, Magaly Medina habló fuerte y claro contra Gisela Valcárcel y la producción del programa Reinas del show, tras dejar entrever que contarían para la séptima gala con Melissa Paredes, quien se ha vuelto el foco de la noticia luego que las cámaras de Magaly TV, la firme la captaran con el bailarín Anthony Aranda, propiciando así el anunció de su separación del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“‘La ‘Gise’ grabó hoy su programa de mañana. Ella engaña a todo el mundo que está en los ensayos, mentira. Los ensayos se hicieron ayer y hoy se grabó el programa que se transmite mañana”, afirmó la figura de ATV.

También tachó de falso lo dicho por el productor del programa Armando Tafur, y los jurados que afirmaron que Melissa Paredes estaría en para su duelo con Vania Bludau.

“Los grandes ausentes en Reinas del Show de este sábado serán Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, los dos involucrados. Gisela no los ha tenido, hoy grabó el programa sin ellos”, volvió a asegurar Magaly Medina.

En esa línea, la conductora de Magaly TV, la firme aseguró a su audiencia que no pasaría nada interesante en el programa de Gisela Valcárcel.

“Mañana será una noche que se pueden perder, no está el bailarín, ni Melissa, no han ido. Seguramente Melissa no las ha perdonado por el maltrato en el programa donde ella se sentía una conductora”, expresó.