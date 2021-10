Gisela Valcárcel se dirige a Melissa Paredes en Reinas del show: “En mi casa eres bienvenida”

Este sábado 23 de octubre, Gisela Valcárcel habló de Melissa Paredes en Reinas del show, tras el ampay con su bailarín Anthony Aranda. Asimismo, la presentadora del reality de baile, se solidarizó con Paredes y expresó que ella no juzgaba a nadie, pues todas las personas cometen errores.

“Muchos creyendo que defienden levantan su voz de protesta y apedrean e insultan y están en su derecho, cada quién es libre de tomar la decisión que quiera, y yo también soy libre. Melissa en mi casa eres bienvenida, en mi casa sabes lo que deseamos”, sostuvo en un inicio.

Luego de lo mencionado, la presentadora del reality de baile se dirigió a su pequeña hija. “Si en algún momento de la vida, tu hija un día le da por buscar y se entera de lo sucedido, ojalá que vea este video y sepa que tiene una madre que no mintió y sepa que tiene una madre que la ama”, añadió.

Asimismo, Gisela Valcárcel se dirigió a Rodrigo Cuba y Melissa Paredes a quienes aconsejó tener una conversación.

“Ojalá que Rodrigo y tu puedan volver a hablar, pero yo no voy purificar a nadie solo porque se quedé callado, porque pareciera que en este país se dice que Rodrigo es el bueno y Melissa es la mala, pero yo no me creo esos cuentos… En la vida real, no existen buenos y malos, en la vida real existen personas que se equivocan, en la vida real existen hombres que dan la cara y mujeres con valor que son capaces de decir “me equivoqué”.

Finalmente, la conductora de Reinas del show, le envió un mensaje a Paredes y le reiteró que no la juzga pues todas las personas se equivocan.

“En esta casa no se te juzgará y no puedo hacer más para que no te ataquen, pero tú puedes tener una actitud valiente, confiar en Dios y saber que no eres la primera que se equivoca... Yo me equivoqué tanto que no podría juzgar a nadie”, concluyó.