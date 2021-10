Productor de Reinas del show advierte a Melissa Paredes: “Si renuncia asumirá las consecuencias”

Armando Tafur, productor de Reinas del show, se pronunció sobre lo que pasará con Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda en el programa de baile que es conducido por Gisela Valcárcel. Esto en medio del escándalo que se ha generado en los medios nacionales debido al ampay de Magaly TV y la posterior separación de la conductora de América hoy y su esposo Rodrigo Cuba.

Según informó el productor del reality, Melissa Paredes ya no bailará con Anthony Aranda para evitar mayores especulaciones, pues ella aún se encuentra casada con el futbolista. Aseguró que respetarán su privacidad, pese a que el tema ha causado controversia.

“Si ella baila en el programa no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad, eso debe quedar muy claro”, expresó para Trome.

Sin embargo, le advirtió a la actriz de Dos hermanas que debe cumplir con el contrato de Reinas del show porque nadie tiene privilegios en el programa. Además, aseveró que no se volverá a repetir una situación similar para no perjudicar la imagen del reality de baile.

“Si alguna vez cometimos algún error no me gustaría repetirlo en cuanto al programa por más que se den cosas que generen audiencia, nos queda cuidar la marca del programa, pero yo no soy quién para lapidar a nadie. Si ella tiene ganas de bailar, que aparezca. Si renuncia asumirá las consecuencias como otras concursantes, pues será tratada de la misma manera”, sostuvo.

Por su parte, GV Producciones confirmó a Infobae Perú que el bailarín Anthony Aranda, de 34 años, no será despedido del concurso.