Gisela Valcárcel muestra ensayos de la séptima gala de Reinas del show

Gisela Valcárcel reveló que se encontraba de viaje en España y que ayer fue su último día de estadía. La conductora aprovechó su retorno para compartir con sus seguidores parte de los ensayos que se llevaron a cabo este 22 de octubre en el estudio de América TV en Pachacamac.

La conductora quiso generar curiosidad y expectativa en su audiencia, que espera ansiosa la transmisión del certamen de baile, adonde, según las últimas declaraciones del jurado Santi Lesmes, asistirán todos los participantes del programa, sin excepción alguna, y aparentemente se tocará el polémico ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda.

A la fecha, la conductora no se ha pronunciado sobre la supuesta infidelidad de Melissa Paredes a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, por lo que el público espera que se manifieste al respecto en la próxima emisión del reality.

“Camino al ensayo de Reinas del show, mañana nos espera una noche que nadie querrá perderse” se leía en uno de los estados de Gisela Valcárcel, con ella luciendo una mascarilla negra y un abrigo blanco.

En otra de sus historias, Gisela grabó un fragmento de los ensayos de Reinas del show, donde aparecía su equipo audiovisual y Brenda Carvalho en el centro de la pista de baile. “Estamos con Alfredo mirando los ensayos, ahí están mis compañeros. Alegría compañeros!”, exclamó la madre de Ethel Pozo. No obstante, nadie volteó a ver el lente de su cámara. “Miren si alguien me mira. Nadie, no les intereso, Alfredo”, agregó a modo de broma.

Asimismo, compartió uno de los ensayos finales, en donde se vio a Brenda terminando un espectáculo musical al ritmo de “Está pegao”, de Proyecto Uno. “Mañana tienen que ver a Brenda Carvalho”, rezaba el texto que acompañaba la historia.

Así también, la señora Valcárcel aprovechó para compartir un inspirador extracto de una carta de Albert Einstein a Marie Curie. “ Si la chusma continúa metiéndose con usted, simplemente no lea esa tontería, déjasela al reptil para el que fue fabricada ”, citó la empresaria en sus historias de Instagram, en lo que parece ser una indirecta para los ataques que viene recibiendo por otros programas de espectáculos, al albergar polémicos romances entre los concursantes del reality que conduce.

Gisela Valcárcel

Vania Bludau también apareció en uno de los ensayos junto con su pareja de baile moviéndose al ritmo de una canción de pop.

Santi Lesmes afirma que Anthony Aranda es buen bailarín pero poco profesional

El director de teatro y jurado del programa Santi Lesmes se pronunció sobre el ampay protagonizado por la ex miss Perú Melissa Paredes y su pareja de baile, Anthony Aranda.

Al respecto, Lesmes comentó que Melissa Paredes ya no bailaría con Anthony Aranda. ”Anthony Aranda pasará a la historia (…) viendo todo lo que ha ocurrido. Puedo decir que Anthony es un tremendo bailarín pero muy poco profesional”, expresó en entrevista para Trome.

Además, se refirió al versus de baile pactado para este sábado 23 de octubre entre la modelo y Vania Bludau. “Espero muy poco. Melissa, por todo lo que está ocurriendo, no creo que tenga la cabeza en una coreografía. Tendrá que ser muy profesional para poder sacarse todo lo que está pasando en su cabeza y concentrarse únicamente en el baile”, sostuvo.