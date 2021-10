Melissa Paredes y su reacción al responder si está enamorada del bailarín Anthony Aranda

En medio de su polémica separación de su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la conductora Melissa Paredes se presentó en América hoy para dar su versión de los hechos debido a que viene siendo acusada de una presunta infidelidad. En un momento de la entrevista, su compañera Janet Barboza le preguntó si está enamorada del bailarín Anthony Aranda, con quien fue captada en el ‘ampay’ de Magaly TV, la firme.

La actriz de Dos hermanas tuvo una peculiar reacción al intentar responder la pregunta. Ella aseguró que sus problemas amorosos con el futbolista no son recientes, sino que fueron creciendo desde mediados de este año.

También, afirmó que el bailarín Anthony Aranda no fue la causa principal del fin de su matrimonio. “Creo que esa pregunta está fuera de contexto en este momento... No es de ahora (su separación con Rodrigo Cuba) y no es por una aventura, esto viene de hace mucho tiempo”, expresó.

PUEDES VER Rodrigo González celebra a Janet Barboza por cuestionar a Melissa Paredes en entrevista

“Yo le dije toda la verdad (a su aún esposo ‘Gato’ Cuba) desde que sentí que alguien me atraía. Para mí eso era señal de que algo pasaba”, agregó la participante de Reinas del show.

Por su parte, Janet Barboza continuó de forma incisiva y le refutó: “Yo siento que sí (está enamorada de su bailarín), porque si alguien decide exponerse como lo has hecho, Melissa, dejando un matrimonio y una familia atrás, tiene que ser por algo muy fuerte”.

Melissa Paredes aclaró que había finalizado su relación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba hace unas semanas, motivo por el cual negó que le haya sido infiel. “Él sabía que estábamos separados. (...) Habíamos llegado a un acuerdo de llevar las cosas en paz a favor de nuestra hija”, sostuvo.