Magaly Medina ‘impactada’ al escuchar a Melissa Paredes y se hace viral: “Apareció victimizándose”

Las declaraciones de Melissa Paredes sobre su ruptura con Rodrigo ‘Gato’ Cuba continúa dando de qué hablar en las redes sociales. La conductora Magaly Medina se sumó a las críticas con un divertido video en el que muestra cómo fue su reacción cuando escuchó la versión de la ex chica reality, quien negó haberle sido infiel a su aún esposo.

“Soy flexible en muchas cosas, yo no veo maldad en la gente a veces... le dije que no nos íbamos a separar porque no me pienso volver a casar”, se le escucha decir a Melissa Paredes en la televisión.

Mientras el audio corre, la presentadora de Magaly TV, la firme se quedó boquiabierta y hasta dejó caer un trozo de fruta de su boca debido a que se encontraba comiendo.

“Yo escuchando las justificaciones de Melissa”, escribió la figura de ATV en la publicación del video viral de TikTok, que ya supera las 120.000 reacciones de los usuarios y 7.300 comentarios.

Luego, a través de su cuenta oficial de Instagram, Magaly Medina volvió a referirse a la polémica separación con un fuerte comentario. Aclaró que no cree en la versión de Melissa Paredes. “Y así apareció hoy, victimizándose”, señaló.

Recordemos que el jueves 20 de octubre, el programa Magaly TV, la firme difundió un ampay en el que Melissa Paredes aparece siendo cariñosa con el bailarín Anthony Aranda dentro de un auto. Horas antes de que las imágenes salgan a la luz, ella y su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba confirmaron el fin de su matrimonio.