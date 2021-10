Patricio Parodi se puso nervioso tras beso con Milett Figueroa: “No la conozco mucho”

El último episodio de La academia sorprendió a todos los seguidores de Esto es guerra tras el beso protagonizado por Patricio Parodi y Milett Figueroa. En dicho capítulo, la modelo sorprendió al ‘Pato’ mientras este le preparaba una sorpresa de amor a Luciana Fuster.

Tras ello, el integrante de EEG afirmó haber estado bastante nervioso mientras grababa esta apasionante escena. El chico reality también afirmó que debido a que la conoce poco, el rodaje se complicó aún más, pero que la modelo lo apoyó bastante.

“A Milett no la conozco mucho, la conozco un poco desde pequeños, pero no es que haya frecuentado mucho tiempo con ella o trabaje muy seguido con ella. Entonces sí había algunas cosas que cuando estaba nervioso le preguntaba y ella igual me aconsejaba ahí, pero está quedando chévere, que es lo bueno y divertido”, indicó para América Espectáculos.

Asimismo, Patricio Parodi reveló detalles de lo que se verá en los siguientes capítulos de La academia. El ‘Pato’ señaló que el personaje protagonizado por Milett Figueroa será el encargado de arruinar el romance que tendrá con Lucina Fuster.

“La historia es básicamente así. En la ficción Luciana es mi pareja y Milett es mi ex, entonces lo que están viendo ahorita es un triángulo amoroso en el que Milett se mete a querer dañar, sabotear (risas), pero van a ir viendo un poco más, y va estar divertido”, precisó.