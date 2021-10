Susy Díaz fue retenida por migraciones de México: “Me trataron como a una delincuente”

Susy Díaz pasó horas de angustia tras ser retenida por migraciones de México y ser devuelta a Perú por una confusión en sus datos. La mamá de Florcita Polo contó el calvario que vivió y cómo sus pequeñas vacaciones con Walter Obregón y Deysi Araujo, quien fue la primera en denunciar a través de sus redes sobre lo que sucedía, se convirtieron en un verdadero infierno.

“Llegamos juntas a México y ahora debo viajar sola comprando un nuevo pasaje, simplemente porque a ellos les dio la gana de devolverte a Perú y a mí a hacerme perder el pasaje a San José de Los Cabos sin darme explicaciones. Es un maltrato para los peruanos en México. Gracias a Dios Susy está bien regresando de México, pero no me parece justo ”, dijo la bailarina en sus historias de Instagram.

Tras esto, la misma Susy Díaz dio su versión de los hechos y explicó que viajó a México por insistencia de una amiga que les ofreció hospedaje. Sin embargo, la exvedette recordó que en su estadía pasada a tierras aztecas tuvo problemas en migraciones por alerta de una homonimia, pero que aquella vez pudo entrar al país. No obstante, para esta ocasión, la situación fue diferente.

“Cuando Pamela (amiga de Susy Díaz) nos invita a Los Cabos en Baja California, le cuento lo que pasó el 28 de setiembre, algo me decía que mejor no viajara, pero como insistió y como quiere que promocione el lugar me dijo: ‘te hospedo en mi casa’. Entonces, me embarco con Deysi y al llegar a México a ella la dejan pasar, pero a mí me retienen ”, contó Susy Díaz a Trome.

“La pobre por hacerme la ‘yunta’ se quiso quedar y le dije que se fuera porque como ya me había pasado lo de Cancún sabía que iba a demorar, pero igual perdió el vuelo la pobre”, añadió.

Asimismo, Susy Díaz denunció haber sido víctima de maltratos por parte de las autoridades mexicanas .

“ Me trataron como si fuera la lepra, me han secuestrado en migraciones con varios peruanos y extranjeros . Me han tenido sin celular, sin pasaporte, me quitaron todo, durante varias horas estuve secuestrada, sin agua, sin desayunar, sin almorzar, tratándome como una delincuente. Había una señora que me gritaba. Me fui al baño y me persiguieron como si me fuera a escapar”, comentó.

Finalmente, Susy Díaz lamentó el mal rato y los abusos que sufrió en el aeropuerto de México.