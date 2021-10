Sheyla Rojas: ¿cómo conoció a Antonio Pavón y por qué terminaron su romance?

Hoy en día, la exconductora de televisión Sheyla Rojas mantiene una cordial relación de padres con su expareja Antonio Pavón. Incluso se lleva muy bien con la novia actual del torero. Así lo evidenció a través de sus redes sociales. Sin embargo, esto no fue siempre así, debido a que los ex chicos reality atravesaron una serie de conflictos a nivel nacional.

Aunque al inicio eran una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano —incluso anunciaron su compromiso en el recordado reality de competencia Combate—, la relación no prosperó y terminaron separándose.

A continuación, te contamos todo sobre el ya extinto romance entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón, así como otros pormenores que giraron en torno a su relación.

Sheyla Rojas y Antonio Pavón: su historia de amor

La popular ‘Shey Shey’ conoció a Antonio Pavón en el reality Combate y él comenzó a pretenderla. Logró conquistar de a pocos el corazón de la modelo.

En el año 2012 oficializaron su romance y, a los pocos meses, la excombatiente anunció que estaba embarazada, por lo cual el español le pidió la mano a nivel nacional.

“Lo que yo siento es que todos los amores son bonitos, ¿verdad? Pero el amor que yo siento por Sheyla es el amor más grande de este planeta (…). Nunca en mi vida he podido imaginar encontrar una mujer tan maravillosa como tú, (por eso) te quiero pedir que si te quieres casar conmigo”, le propuso en aquel entonces.

Antonio Pavón le había pedido matrimonio a Sheyla a través de las pantallas del ya desaparecido programa Combate. Foto: Captura ATV

Se acabó

Cuando todo marchaba bien, los problemas empezaron a llegar a su relación, pues Antonio fue ampayado bailando con la modelo Milett Figueroa en una discoteca ubicada en Barranca. Todo esto se dio en la víspera del Día de la Madre, y al poco tiempo de haber alumbrado a su bebé, situación por la cual Sheyla salió al frente a dar su descargo.

“Me dolió muchísimo, siento que se me cayó, me decepcionó muchísimo, me hizo mucho daño. No es que solo salió y se divirtió, no es que solo salió y bailó. Lo más importante en esto es que me mintió, me ocultó y la confianza que yo le tenía la agarró y la tiró a la basura”, expresó entre lágrimas.

Como era de esperarse, Antonio Pavón se mostró arrepentido en aquel entonces y prometió en televisión nacional que no volvería a suceder un hecho como ese.

En ese momento retomaron su mediática relación y todo iba bien entre la pareja, Antonio llenaba de muchos detalles a la madre de su hijo y los televidentes eran testigos de lo que el extranjero hacía por ella para recuperar su confianza.

Sin embargo, eso no fue suficiente y tiempo después, en el año 2014, la popular ‘Leona’ anunció definitivamente el fin de su relación con el padre de su hijo, Antoñito.

Limaron asperezas

Tras varios años después de su accidentada relación, ambos llegaron a un acuerdo por el bien de su niño. Es por ello que la influencer peruana, quien radica en México, le pidió a Pavón que se lleve a su hijo a España, lo que finalmente aceptó.

Tras llegar a buenos términos, los dos hicieron las paces y actualmente Antonio; su actual novia, Joi Sánchez; y Antoñito, su hijo, viajaron el pasado 13 de octubre a suelo azteca con el fin de que el niño visite a su madre, antes de partir a Filadelfia, Estados Unidos, donde el menor será sometido a una serie de rehabilitaciones para tratar su artrogriposis, mal que padece desde que nació.

Así fue el emotivo encuentro entre Sheyla Rojas y su hijo Antoñito el pasado 13 de octubre. Foto: Antonio Pavón - Instagram

Durante su estadía en el país azteca, todos se instalaron en casa de Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’, pareja actual de la peruana.