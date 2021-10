La voz senior: usuarios critican a Tony Succar por elegir a Lourdes Carhuas y no a Abel Alcántara

La voz senior llevó a cabo su gala semifinal el sábado 16 de octubre. En esta edición, los entrenadores escogieron a los participantes que los representarán en la final de temporada. Tony Succar optó por darle el pase a Lourdes Carhuas, quien interpretó el tema “Miénteme”, y decirle adiós a Abel Alcántara, quien se lució con la salsa “Que se mueran de envidia”; sin embargo, gran parte de los televidentes no estuvo de acuerdo con la decisión del percusionista.

A través de las redes sociales, usuarios criticaron duramente al dos veces ganador del Latin Grammy, asegurando que el señor Alcántara realizó una mejor performance que su contrincante, por lo que debió ser él quien pase a la gran final.

“(Lourdes Carhuas) No es de las mejores. El amiguismo te jugo mal, te me caíste”, “Que gane cualquier caballero. Lourdes no merece haber clasificado”, “Una decepción el programa, solo el señor Centeno pasó por mérito, Succar y Ayllón pura argolla”, “Me parece bien Lourdes Carhuas, pero ella no es amateur como los otros participantes. Tony Succar se parcializó con Carhuas”, “Te admiro y mucho, pero hoy me decepcionaste y a muchos que te siguen. Se nota demasiada preferencia por Lourdes”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de La voz senior en Twitter.

La voz senior

La voz senior: Lourdes Carhuas celebra su pase a la final

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lourdes Carhuas, del equipo Tony Succar, celebró el haberse convertido en una de los cuatro finalistas de La voz senior.

“Qué emoción haber llegado a este punto de la competencia, ha sido una experiencia maravillosa y cantar es lo que me hace realmente feliz”, expresó la cantante y compositora.