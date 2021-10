Kimberly Loaiza confirma que su esposo Juan de Dios Pantoja contrajo la COVID-19

La cantante mexicana Kimberly Loaiza publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se ve a su esposo Juan de Dios Pantoja nebulizándose. Al parecer, todo indicaría que se debe al contagio de la COVID-19 que está padeciendo.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Minutos antes de ese boomerang en las historias de la influencer, ella publicó un comunicado para sus seguidores. “Familia. Desgraciadamente por el covid no podremos estar en Así se baila mañana. Y no sabemos hasta cuándo estaremos, pero esperamos que sea pronto”, indicó. De esta forma, se confirma que no estarán en la gala de hoy, domingo 17 de octubre.

Hasta el momento, no hay más información oficial al respecto. Por su parte, el cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales ni tampoco ha dado declaraciones para ningún medio de comunicación.

Horas antes de compartir el estado de su esposo, Kimberly Loaiza subió un video en el que confirmó que, pese al contagio de Juan de Dios, ella no presentaba ningún síntoma y tampoco salió positiva a la prueba. Sin embargo, aseguró que sí presentaba una gripa y los síntomas que pueden confundirse con el virus.

En las mismas imágenes se le ve diciendo: “Juanito, sí, como saben, tiene Covid. Dentro de lo que cabe, él está muy bien. Está tomando medicamentos, está cuidándose, como si estuviera en cuarentena, por así decirlo. Yo los mantendré al tanto de cualquier cosa. No se me preocupen, por favor. Todo está bien”.