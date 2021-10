Gisela Valcárcel se emociona al recordar su etapa en Aló Gisela: “Todo empezó con una vedette”

Una emotiva Gisela Valcárcel se presentó este sábado 16 de octubre en la sexta gala de Reinas del show. La popular conductora de televisión recordó sus inicios en la pantalla chica luego de ver la caracterización de Brenda Carvalho como Raffaella Carrá. Valcárcel señaló que la cantante italiana fue un referente para realizar en el Perú Aló Gisela, programa que la lanzó a la fama.

“Yo era una persona bastante insegura cuando empecé a conducir este programa, empiezo sin saber siquiera si me debía poner o no pestañas, era vedette y como vedette me hacen un casting y paso a ser conductora de televisión, y las vedettes siempre hemos usado pestañas postizas”, comenzó relatando la conductora.

“Resulta que yo fui con pestañas postizas a un programa que no sabía que se podía derramar una lágrima, nunca me había pasado en escena eso, y el primer día derramo varias lágrimas y se me caen la pestañas. Ese primer contacto, cuando me saco las pestañas, es lo que me une a muchísimas mujeres”, acotó.

Gisela señaló también que el programa la ayudó para conocer a un enorme número de mujeres que, como ella, criaban solas a sus hijas.

“En los noventa, en este país, no se hablaba de la madre soltera, y al tercer día o cuarto de ese programa una mujer me dice: ‘Quién como tú, como tu esposo y tu hijita, tu esposo debe ser muy feliz’. Y pensé: ‘Ella no sabe que no soy casada’, y le dije: ‘No, perdóneme, pero la verdad no soy casada, soy madre soltera’, sin saber que éramos millones de madres solteras en este país, y nos fuimos conectando de ese modo”, comentó orgullosa la presentadora.

Asimismo, recordó que se acerca la fecha de un aniversario más de su inicio en la televisión, pues fue un 28 de octubre cuando Aló Gisela se estrenó en las pantallas.

“Me he encontrado con gente que dice: ‘Gisela, tu voz me es súper familiar, porque cuando yo comía mi mamá me daba de comer mientras te escuchaba’. Así que a estas tres generaciones que ya me vienen acompañando, muchísimas gracias; pensar que todo empezó con una vedette”, concluyó la figura de América Televisión.