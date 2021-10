Adele confiesa que no hará música ‘para siempre’

Adele Adkins ha vuelto a ser tendencia en internet por su regreso triunfal a la industria musical. El pasado 15 de octubre se estrenó el videoclip oficial de su canción “Easy On Me”, el cual es el primer single de su próximo álbum ‘30′ y la primera canción que lanza desde hace seis años .

Durante una conversación que tuvo con el entrevistador Greg James de BBC Radio 1, Adele compartió su punto de vista sobre el desarrollo de su carrera musical. Dentro de este intercambio de palabras, Adkins dejó en claro que no quiere hacer música hasta el final de su vida . “No quiero hacer esto para siempre y la gente tampoco querrá que lo haga para siempre”, dijo.

PUEDES VER Adele sobre nuevo disco: Estuve en un viaje interior para encontrar mi verdadera felicidad

Después de estos comentarios, se animó a hacer una broma y comparar las fábricas que elaboran las versiones en CD y vinilo de ‘30′ con la exitosa serie de Netflix ‘El juego del calamar’. “Tienen gente parada encima de ellos con armas”, fueron sus comentarios.

Se ha anunciado que el álbum se estrenará este 19 de noviembre . La noticia fue anunciada por la misma Adele, a través de un en vivo que hizo en Instagram. En esta oportunidad, los fanáticos pudieron intercambiar preguntas con la cantante.

Adele en las portadas de Vogue

El pasado 7 de octubre, la artista participó en las portadas de la revista Vogue para la versión americana y británica. Este es un hecho sin precedentes para la editorial, afirmando la posición de Adele Adkins como ícono de la industria musical actual.

“Es sensible para mí este disco, solo en lo mucho que lo amo. Siempre digo que 21 ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi álbum. Quiero compartirme con todos, pero creo que nunca dejaré ir a este”, dijo durante la entrevista que le hizo Vogue.

PUEDES VER Adele protagoniza portada británica y americana de Vogue a días de volver a la música

En esta entrevista, Adele también habló sobre cómo le impactó que su cambio físico se convirtiera tema de conversación, tanto en la prensa como en las redes sociales.

“Mi cuerpo ha sido objetivado durante toda mi carrera. No es solo ahora. Entiendo por qué es un shock. Entiendo por qué algunas mujeres resultaron especialmente heridas. Representaba visualmente a muchas mujeres. Pero sigo siendo la misma persona”, finalizó.