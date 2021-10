Paulina Rubio revela que tomó terapias debido a la pandemia: “Me siento superviviente”

La cantante mexicana Paulina Rubio se vio muy afectada al hablar sobre la pandemia de la COVID-19, ya que tuvo que asistir a terapias. No solo por ello, puesto que también tuvo que afrontar la batalla legal contra su exesposo Nicolás Vallejo por la custodia de sus hijos.

Además, de acuerdo a la revista Quién, Paulina reveló que la emergencia sanitaria le hizo valorar más a las personas y mencionó que era una superviviente.

“Soy mamá primero que nada, soy cantante, soy hija, soy hermana, soy amiga, pero sobre todo soy una persona común y corriente, popular, que ha crecido en los ojos de todo el mundo. Yo confíe demasiado por el amor, me quisieron quitar a mis hijos en la pandemia, pero la pandemia me puso muy claro por qué estoy aquí y me siento superviviente. Entonces, me sentía muy estúpida de sentirme que tenía problemas, viendo que realmente el mundo necesitaba ayuda”, señaló.

Paulina Rubio

Paulina Rubio mencionó que fue criticada duramente a través de las redes sociales, pero que se logró recuperar mediante cursos y fuerza de voluntad.

“Me sentí muy atacada también… observada, juzgada, criticada. Es feo abrir la carta de alguien para que te diga cosas feas. Ahora, imagínate que ahora ya tenemos toda esta tecnología, pero también te hace la piel dura, de la tormenta llegó la calma en mí, encontré mi paz y la encontré en mí para dársela a los demás, pero pasé por muchos pasos y cursos, y estoy aquí gracias a la fuerza que sale en mí por ese amor de mis hijos, por ese amor del mundo”, sostuvo.