Lennie James: “Como Lennie, no soy ni de cerca tan valiente como Morgan”

Morgan Jones es uno de los supervivientes que continúan en la lucha desde que se inició la historia de ‘The Walking Dead’. Es, además, el único personaje de ese universo apocalíptico que pasó a protagonizar la serie derivada: ‘Fear The Walking Dead’, que este lunes estrena su sétima temporada (8:45 p.m. por AMC). Conversamos en exclusiva con el actor británico Lennie James sobre su emblemático rol y lo que para él representa.

Pregunta obligada. ¿Veremos a Morgan Jones de regreso en el final de ‘The Walking Dead’?

(Risas). Incluso si tuviera la respuesta para esa pregunta no te la daría, pero estoy agradecido de que si ‘The Walking Dead’ llega a su final, tuviera la chance de terminar en sus propios términos y cerrar el tipo de influencia que ha tenido esta serie en la historia de la televisión.

¿Qué ha sido lo más difícil para ti de construir un personaje como Morgan?

Ha sido un honor tener la oportunidad de constituir un personaje tan complicado, me siento muy honrado de que los escritores hayan pensado en este reto para mí. Como actor, también les he dado algunos retos para seguir desarrollando a Morgan como personaje, hacerlo crecer más. Creo que fue muy difícil ser valiente como Morgan como cuando él quiso mantenerse en sus principios de que toda vida era valiosa. Otro momento difícil fue su viaje para abrirse a la posibilidad de enamorarse de alguien más que no fuera su esposa. Yo, como Lennie, no soy ni de cerca tan valiente.

Este lunes 18 de octubre se estrena la sétima temporada de 'Fear the Walking Dead'. Foto: difusión

En ‘Fear The Walking Dead’, el mundo vive en caos: ha caído un misil nuclear y los sobrevivientes se enfrentan a terribles desafíos, además de los zombies. Muchos fans han comparado la pandemia con este apocalipsis. ¿Crees que ‘Fear The Walking Dead’ y ‘The Walking Dead’ representan, de alguna manera, el caos que vive nuestro mundo por las guerras, la contaminación ambiental, la corrupción, la pobreza y la migración?

Creo que los géneros de apocalipsis siempre son como la moraleja de un cuento que dice que si no tienes cuidado puedes acabar así. Creo que la pandemia que atravesamos y que, menos mal, aún no destruye al mundo en la manera en la que lo hacen los zombies, les ha dado a las personas una mirada muy cercana de cómo las cosas que más o menos retratamos en la serie pueden llegar a pasar en el mundo por las decisiones de las personas, los gobiernos y los países. Tenemos incontables ejemplos de eso hoy en día. Lo que pasa ahora no es tan catastrófico como lo que sucede en la serie, pero nuestro show es una advertencia en cierto nivel al mundo, una llamada para que despierten y para decir ‘ten cuidado y trata de hacer las cosas mejor, no peor’.

Personalmente, ¿cómo enfrentaste esta pandemia? ¿Qué cosas te dio y qué cosas te quitó?

Me quitó tiempo para ver a mi familia y mis amigos y eso tuvo un profundo efecto. Me volvió muy consciente de qué tanto necesito y quiero estar con compañía física de las personas a las que amo y me preocupan. Creo que algo que la pandemia nos ha mostrado a todos es que nosotros como humanos queremos desesperadamente compañía, que necesitamos estar conectados, no importa si son extraños. Todos, sin importar la raza, color o religión, situación económica o social, experimentamos lo mismo y sabemos que estar aislados es malo.

¿Cómo ha sido compartir elenco con Rubén Blades?

Es un gran artista. En esta temporada he dirigido dos capítulos y mientras estaba en el cuarto de dirección viendo qué hacer, escuchaba el álbum de Rubén que recién había salido y había sido nominado al Grammy y lo amé. Yo ya conocía a Rubén y a su música de antes, pues mi suegro es un gran fan de él. Ahora, contarlo como compañero, colega y amigo ha sido un gran honor, muy agradable. Algo que muy pocas personas saben es que Rubén es un hombre extremadamente divertido, le gusta hacer bromas a la gente, es bien travieso. Cada vez que llega tratamos de juntarnos y salir. Pasamos buenos momentos juntos.

¿Qué va a pasar después de ‘The Walking Dead’ y ‘Fear The Walking Dead’?

No lo sé (risas). He escrito un show de TV para Reino Unido llamado ‘Sálvame y sálvate también’ y si vamos por una octava temporada de FWD, en medio de los dos, estaría haciendo una obra en Londres el próximo año.

¿Qué personaje te gustaría hacer después de Morgan?

Me gustaría interpretar un personaje que tome a la gente por sorpresa, que tome decisiones inesperadas, uno que no necesariamente se asocie conmigo. Quisiera un papel completamente opuesto a Morgan: frívolo, egoísta, que solo piensa en sí mismo y que no sea inteligente.