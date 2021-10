Adele sería multada por haber dejado basura en las calles de una ciudad de Reino Unido

Adele reapareció con su nuevo sencillo Easy one me tras una larga pausa en su carrera musical. En su reciente lanzamiento, la interprete explica a su exesposo Simon Konecki por qué decidió poner punto final a su matrimonio. Sin embargo, no todo sería éxito para la cantante, ya que podría ser multada por el video de su canción.

La artista fue acusada por el distrito metropolitano de Doncaster, Inglaterra, por haber llenado de basura sus calles “ Se le impondrá inmediatamente una multa por tirar basura ”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter.

Ante la sanción impuesta por el lugar, la británica habría apelado. Sin embargo, aseguraron que no es suficiente para ser perdonada. “A pesar de sus reiteradas peticiones, no seremos indulgentes con ella”, indicaron.

Tras la demanda señalada, la cantante ha recibido una alternativa para librarse de la sanción, la cual consiste en que permita usar un plano de su video musical, en la que sus ojos aparecen reflejados en un espejo retrovisor. El clip solicitado será la nueva imagen de un anuncio público que advierte de las penalizaciones a las que pueden enfrentarse las personas si arrojan basura en la vía pública.

El pasado 7 de octubre, Adele reveló en entrevista para Vogue detalles de lo que será su nuevo álbum 30, en qué se inspiró para hacer las canciones y cómo se prepara para el lanzamiento de su proyecto musical. Además, contó que busca darle respuestas a su hijo Angelo, de 9 años, para que se dé cuenta de que sus padres ya no viven juntos. “Quiero que mi hijo me vea amar y ser amada de verdad. Es muy importante para mí. He estado en un viaje para encontrar mi verdadera felicidad”, expresó.