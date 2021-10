Nacho Vidal revela que tiene problemas de disfunción eréctil y busca tratamiento

Nacho Vidal, conocido actor porno español de cine para adultos, reveló a sus más de 500.000 seguidores en redes sociales que comenzó a sentir disfunción eréctil. En su publicación, dijo estar desesperado por encontrar una solución, porque ha seguido tratamientos médicos y no le han dado resultados favorables.

“Este video va a sonar un poquito raro, pero es necesario que lo haga sobre todo para mí”, inició el también cineasta de 48 años. “ Empiezo a sentir una disfunción eréctil ”, reveló para asombro de sus fans.

Nacho, quien inició su carrera a los 21 años, señaló que necesita ayuda para mejorar su situación. “He probado todo, he ido a urólogos, he tomado pastillas. Nada funciona. Me gustaría tomar una alternativa”, comentó.

“Estoy dispuesto a probar todos los tratamientos que sean necesarios y vamos a ver si levantamos al Vidal de 48 años”, agregó con una expresión de preocupación.

En unas publicaciones antiguas de Instagram, alertó a sus fans de que se encontraba atravesando una situación de salud delicada que podría afectar sus proyectos a futuro en la industria pornográfica.

El actor ha protagonizado más de 600 películas de contenido explícito y producido otras 400, por lo que es una de las celebridades del género con mayor fama.

Nacho Vidal involucrado en asesinato

Fuera del cine para adultos, ha estado en la polémica por los escándalos en los que fue involucrado. En 2020 fue señaló como partícipe en el asesinato de un fotógrafo, al quien le habrían suministrado una sustancia venenosa que ocasionó su deceso.

Sobre este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le otorgó libertad condicional mientras se le investiga.