Kurt Villavicencio regresa a la TV como Metiche: “Los lentes y el sombrero me empoderan”

Tras un largo receso fuera de cámaras, Kurt Villavicencio hizo su ingreso triunfal a la pantalla chica con la conducción del programa Arroz con mango, que tuvo su primera edición este viernes 15 de octubre por la señal de Conecta TV Perú . A propósito de su retorno a la televisión, el popular personaje concedió una entrevista a un medio local, donde aseguró que interpreta al farandulero Metiche en la conducción que maneja.

“Esta propuesta es para salir con el programa de Metiche y salgo con otros conductores”, dijo a El Popular. Además, agregó que no se imaginaba volver a interpretar el papel, puesto que consideraba que esa etapa de su vida estaba en el pasado y ya se encontraba conduciendo programas online.

“ Es el hecho de volver a realizar el personaje cuando ya no tenía ni un sombrero porque en noviembre del año pasado falleció mi papá y, cuando fallece una persona, tú sabes que hay que retirar cosas, hay cosas que se tienen que botar, que se tienen que donar y que guardar”, contó Villavicencio.

Kurt Villavicencio regresó a la TV con el peculiar personaje de Metiche. Foto: Kurt Villavicencio/Instagram

Asimismo, el periodista de espectáculos habló de cómo este personaje le abrió las puertas de la televisión cuando inició en Hola a todos. “El volverse a poner los lentes y sombrero también implica muchos recuerdos de muchos años” sostuvo. No pudo dejar de decir que añoraba pisar un estudio de TV, lo que supone un reto para el artista, quien no ha estado frente a cámaras desde su salida de Válgame en Latina.

“Yo me pongo me pongo el sombrero y los lentes, y me transformó. Como Kurt también soy intenso, pero siento que, con el Metiche, los lentes y el sombrero me empoderan más, me hacen vibrar más y la adrenalina está más a tope ”, dijo el conductor a la periodista María José Pereda.

Serán cinco los conductores del programa de corte magazine. Foto: Kurt Villavicencio/Instagram

Arroz con mango es un programa de corte magazine que llegó a las pantallas este último viernes 15 de octubre a las 12.00 p. m. por la señal digital de Conecta TV Perú. Son cinco sus conductores: Carmen Briceño para las predicciones, Israel Dreyfus, Toñizonte y Francis, una tiktoker que recién se está iniciando en el mundo de la conducción.

El hecho de que Kurt Villavivencio haya regresado a la televisión como Metiche ha generado cierta polémica entre sus amigos y seguidores, ya que el comunicador declaró en el 2017 que no interpretaría más al peculiar personaje que alegraba los programas matutinos de ATV.