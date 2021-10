Gunter Rave sobre su labor periodística: “Gracias a nuestros reportajes conseguimos ayuda para la gente”

Gunter Rave fue bautizado como el ‘reportero del pueblo’ gracias a su labor como periodista recorriendo distintos puntos del país para recoger testimonios y demandas de los ciudadanos o, como él diría, de quienes no tienen voz para ser escuchados. Con más de 26 años de trayectoria en los medios peruanos, el comunicador de origen alemán y cusqueño, es también presentador del programa América Noticias edición central, espacio que este lunes 18 de octubre cumple 25 años en la pantalla chica.

El hombre de prensa conversó con La República acerca de las luces y sombras de su carrera, además de la cobertura que viene realizando durante la pandemia del coronavirus.

Gunter Rave y Alvina Ruiz conducen el programa América Noticias edición central. Foto: Archivo La República

Ha pasado más de un año desde que inició la pandemia ¿Qué reflexiones rescatas desde tu trabajo como periodista en medio de la crisis de salud mundial?

La pandemia ha sido básicamente quitarle la careta a todas las falencias y necesidades que hemos tenido y que no las hemos visto durante más de un siglo. Esta pandemia también nos ha mostrado la cruda realidad, nos ha mostrado el verdadero Perú, nos ha mostrado lo frágiles que somos, las grandes necesidades que tenemos y hoy día nos está mostrando que a pesar de que nos vemos vulnerables, de que somos indefensos ante un virus, podemos encontrar todavía a muchísimas personas que se niegan a colocarse una vacuna que durante la pandemia imploraban que venga.

¿Qué mensaje les podrías dar a esas personas que aún se resisten a vacunarse?

No solamente a los antivacunas, sino a todos aquellos que piensan que esto ya pasó y que la vida continúa como antes. Primero, decirles que la vida ya no es la misma y que si nos toca ahora salir con mascarilla siempre, hay que hacerlo de todas maneras; y, que si tenemos la posibilidad de que se nos brinde una protección como es la vacuna, hay que recibirla. Sea cual sea, la mejor vacuna es la que llega a tu brazo y a tu cuerpo.

¿Alguna anécdota sobre tu trabajo que quieras compartir?

Todos los días aprendo cosas, a mí me han pasado muchas cosas, sobre todo positivas, no solamente anécdotas, sino saber que a través del trabajo que nosotros hacemos hemos podido ayudar a la gente. Eso es lo que más rescato en estos años que tengo, que gracias a reportajes o gracias a informes que hemos preparado, hemos conseguido ayuda para la gente, entonces hemos sido el vínculo entre las autoridades y la población que difícilmente puede llegar a ellos si no es a través de los medios de comunicación .

¿Te sientes más cómodo en la calle o en el set de televisión?

En ambos lugares me siento muy bien. Ahora en la conducción estoy reaprendiendo a reconectarme de una manera diferente de la calle, pero en los dos lugares es plácido y ahora más en la conducción porque teniendo una base de estar en la calle con la gente cara a cara, ahora lo hacemos con la diferencia de que nosotros estamos en el set, pero la experiencia de estar en la calle hace que quizás tengamos mucho más llegada a la gente en sus casas.