Magaly Medina sobre declaraciones de John Kelvin desde prisión: “La dio para lavarse la cara”

Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa, el último martes 12 de octubre, para hablar de la entrevista que concedió John Kelvin desde el penal de Lurigancho. El cantante cumple prisión preventiva mientras la justicia peruana lo investiga por denuncia de violencia física y sexual contra Dalia Durán.

Sobre sus declaraciones, la conductora de Magaly TV, la firme opinó que él estaría intentando reducir su condena al mostrarse arrepentido. “Yo creo que esa entrevista la dio con el fin de lavarse la cara”, dijo.

“Ya tiene tres meses en prisión preventiva y seguramente su abogado debe estar pidiendo que le den comparecencia restringida o que le recorten el tiempo en la cárcel ”, agregó durante la emisión de su programa.

Medina señaló que no cree en lo dicho por el cumbiambero. Ella le recordó en televisión la denuncia de violencia y agresión contra la madre de sus hijos.

“Yo que lo he visto aquí sentado, pidiéndole disculpas a Dalia Durán y a los días ver a Dalia Durán totalmente magullada por él, no, yo no puedo creer en un cambio tan repentino. Los cambios repentinos no existen, menos aún porque la cárcel es dura, pero tampoco te enseña algo que tienes grabado aquí en el cerebro ”, expresó.

Niegan apelación de John Kelvin

A mediados de agosto, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el pedido de apelación de John Kelvin para reducir su tiempo de prisión preventiva, por lo que continuará en el penal de Lurigancho durante todo el tiempo que se le determinó (siete meses).

“Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en cuanto al plazo de duración de la medida de prisión de preventiva postulado en su requerimiento fiscal, e infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Jonathan Sarmiento Llanto”, se lee en el documento legal.